Jugendarbeit : Premiere für ein besonders junges Angebot in Daleiden

Sie wären schon mal soweit: Kinder und Jugendliche in Daleiden. Foto: Tom Lessel

Daleiden Genug verzichtet, endlich wieder was los: Am zweiten Junisonntag bieten Vereine und Gemeinde in Daleiden etwas Neues für junge Leute: den Kinder- und Jugendtag. Das Programm: reichhaltig.

Schönes Motto, junge Adressaten: „Wir machen Zukunft“, so nennen die Organisatoren von den Daleidener Vereinen den erstmals ausgerichteten Kinder- und Jugendtag in der Gemeinde. Termin: Sonntag, 12. Juni, auf und vor der Freilichtbühne auf dem Schulhof. Mit echt großem Programm, darunter viel Musik, Tanz und eine Übung der Jugendfeuerwehr.

Einer der Gründe für die Aktion: die Pandemie. Die Kinder und Jugendlichen, sagt Tanja Candels, Schriftführerin des Musikvereins, hätten in den vergangenen beiden Corona-Jahren auf so vieles verzichten müssen – keine Konzerte, kein Karneval, keine Auftritte, insgesamt einfach kaum Angebote.

Deshalb also dieser Tag – nicht zuletzt auch für jene, die sich in Vereinen engagieren: „Weil wir den Kindern und Jugendlichen auch noch mal die Gelegenheit bieten wollen, sich zu präsentieren“, sagt Tanja Candels.

Zum Beispiel denen, die im Jugendorchester musizieren, der Beda-Tanzgruppe angehören oder dem Karnevalsverein. Gleichzeitig sei der Tag dazu gedacht, den jungen Besuchern „zu zeigen, wie man seine Freizeit gestalten kann“.

Gerne im Verein: Denn auch das sei durchaus gewollt, dass vielleicht die eine oder der andere sich dazu entschließt, einer der (Jugend-) Gruppen beizutreten und dort mitzumachen. Ziel sei es daher außerdem, „das Engagement der Vereine im Ort vorzustellen und die Gemeinschaft zu stärken.“

Mit dabei sind an diesem zweiten Junisonntag unter anderem die Jugendfeuerwehr, die Jugendgarde, die Kinderlaufgruppe, die Tanzgruppe des Beda-Instituts, die Nachwuchs-Fußballer, die Akteure vom Kinderkarneval und die Jugendorchester Arzfeld, Ammeldingen, Olmscheid und Dahnen-Dasburg-Daleiden.

Manfred Willmes, Chef der Musikschule seines Namens in Lichtenborn – und Co-Initiator des Tages – wird außerdem allen jungen Besuchern zahlreiche Instrumente vorstellen, die sie natürlich auch ausprobieren dürfen.

Also echt viel los in der Islek-Gemeinde. Beginn ist um 11 Uhr, Verpflegung steht den ganzen Tag lang bereit – Fleisch, Wurst vom Grill, Salate, Kaffee, Kuchen, Eis und Popcorn. Wenn bei der Premiere alles gut läuft, planen die Organisatoren diesen Tag regelmäßig auszurichten – an unterschiedlichen Orten im Islek.