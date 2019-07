Veranstaltung : Damals, als es in der Eifel Meere gab

Schönecken (red) Eine geologische, historische und botantische Führung zu den Besonderheiten in der Schönecker Schweiz bietet der Naturpark Nordeifel am Sonntag, 14. Juli, an. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Wanderparkplatz Schönecker Schweiz bei Schönecken.

