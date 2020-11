Ehrenamt : 24 Türchen und Geschenke für den guten Zweck

Prüm Der Damen-Lions Club „Mürlenbach Bertrada“ hat wieder den Verkauf seines Adventskalenders gestartet.

Im Winter 2011 hat der Damen-Lions Club „Mürlenbach-Bertrada“ für die Eifelregion sein Projekt „Spenden-Adventskalender“ erfolgreich auf den Weg gebracht. Passend zum Ziel des Clubs, junge Menschen fürs Leben zu stärken, werden seitdem mit dem Erlös der verkauften Kalender verschiedene möglichst nachhaltige Kinder-und Jugendprojekte unterstützt. Aber auch Initiativen der Gesundheitsprävention und andere gemeinnützigen Projekte im Eifelkreis profitieren von der Adventsaktion. In diesem Jahr wird der Verein „Hilfe für Kinder und Jugendliche bei Diabetes mellitus“ unterstützt sowie das „Haus der Jugend“ in Prüm und in Bitburg.

Ab sofort sind die Kalender an volgenden Verkaufsstellen in Prüm zu erwerben: Baur Store, Zentrum für Sozialpädiatrie und Frühförderung, Apotheke Am Teichplatz, Optik Niederprüm, Buchhandlung Hildesheim, BFT Tankstelle Ritzstrasse, verschiedene Schulen und Kitas, Volksbank Eifel, Kreissparkasse, Zentralbücherei. In Bitburg gibt es die Kalender an folgenden Vorverkaufsstellen: Kleiner Luppes, Bit Reha, Kreissparkasse. Weitere Verkaufsstellen: Eifelfriseur Harald Schmitt (Stadtkyll), Drei-Maare-Realschule plus (Daun), Einhorn Apotheke (Waxweiler), Blumen Schmitz (Pronsfeld), Raiffeisenbank Westeifel (Arzfeld, Pronsfeld und Schönecken).