Kostenpflichtiger Inhalt: Ohne Abstand und Maske : Damit der ZOB nicht zum Infektionsherd wird

Gedränge wie auf dem Jahrmarkt: Der ZOB am Mittwoch. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Die Klagen von Eltern über überfüllte Schulbusse reißen nicht ab. Gedränge ist aber auch an Haltestellen wie dem Busbahnhof in Bitburg zu beobachten. Auch tragen die Schüler hier meist keine Masken. Die Ordnungsbehörden kündigen Kontrollen an, setzen aber vor allem auf Eigenverantwortung.