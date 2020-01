Dörfer : Damit Dörfer nicht abgehängt werden

Bitburg Knapp 200 Menschen sind er Einladung des Landtagsabgeordneten Nico Steinbach (SPD) zu einer Diskussion über Dorfentwicklung gefolgt. Bei den Gesprächen ging es um Digitalisierung, aber auch um ganz praktische Fragen von Ortsbürgermeistern.

Um diese Thematik, das Leben auf dem Land und in den Dörfern, ging es bei der gut besuchten Veranstaltung im Haus der Jugend. Dabei nahm der Vortrag von Dr. Matthias Berg vom Frauenhofer Institut IESE in Koblenz einen großen Teil ein. Sein Thema: die Digitalisierung.

Berg stellte ein Produkt vor, das speziell für die Bedürfnisse im ländlichen Bereich konzipiert wurde. Diese Apps sollten auf Themen wie Nahversorgung, Mobilität und ähnliches ausgerichtet sein. So gebe es durch diese Technik beispielsweise unkompliziert die Möglichkeit, auch in lokalen Geschäften online zu bestellen. Berücksichtigt werde dabei auch die Lieferlogistik. So könne beispielsweise ein anderer Nutzer die Bestellung sehen und die gewünschte Ware abholen, wenn er gerade ohnehin an diesem Geschäft vorbeikommt.