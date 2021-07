Hochwasser Eifel : Dank an alle Rettungskräfte und Helfer

Dank an alle Rettungskräfte und Helfer

Bitburg Hinter den Rettungskräften liegen schlaflose Nächte, anstrengende Tage. Und es geht weiter. Der Hochwasser-Einsatz ist noch nicht vorbei. Zeit, Danke zu sagen.

Kreisbeigeordneter Rudolf Rinnen ist mit der Landesfacheinheit Puma in den Hubschrauber gestiegen und hat sich die Lage im Eifelkreis von oben angesehen. Rinnen, der die Krisenarbeit seit Beginn der Ereignisse leitet, konnte sich somit nochmals einen Überblick über die Gesamtlage mit ihren maßlosen Schäden verschaffen.

Am Ende eines langen und belastenden Tages für alle im Einsatz befindlichen Einheiten dankte Rudolf Rinnen "den zahlreichen Rettungskräften von DRK, THW, Feuerwehr, DLRG, Bundeswehr und Polizei, den in der Technischen Einsatzleitung tätigen Organisationen sowie, in der fachlichen Leitung, dem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jürgen Larisch und seinem Stellvertreter Willi Schlöder.“