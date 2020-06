TV-Projekt Lesen steckt an : Realschüler dank Lesepatenschaften stets auf dem Laufenden

Leseecken Realschulen Prüm und Bleialf Foto: TV/Björn Pazen

PRÜM/BLEIALF (BP) Zwei Realschulen plus, ein Lesepate: Schon seit vielen Jahren profitieren auch die Kaiser-Lothar-Realschule plus in Prüm sowie die Realschule plus in Bleialf von den Lesepatenschaften der Kreissparkasse Bitburg-Prüm.



Dank des Projekts „Lesen steckt an“ können die Schülerinnen und Schüler sich tagesaktuell im Volksfreund informieren, oder die Lehrer können die Zeitung im Unterricht einsetzen. „Ein wirklich sehr gutes und sehr wichtiges Projekt, davon haben die Schüler sehr viel, vielen Dank an die Kreissparkasse“, findet Udo Stein, Schulleiter in Bleialf. Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen können die Lese-Ecke nicht von den Schülern genutzt werden, aber Catrin Stecher, die betreuende Lehrerin in Prüm, meint, „dass wir uns darauf freuen, wenn wir nach den Ferien alle zusammen die Lese-Ecke wieder nutzen können“.

Bild links: Achtklässler der Realschule plus Bleialf, Schulleiter Udo Stein sowie die beiden Sparkassen-Vertreterinnen Kathrin Franzen und Yvonne Fischer (ganz rechts). Bild rechts: Schüler der Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm mit Lehrerin Catrin Stecher (rechts) und Kathrin Franzen (Sparkasse). Foto: TV/Björn Pazen