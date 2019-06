Diamantene Hochzeit : Dankbar für 60 gemeinsame Jahre

Herforst (red) Bis auf den heutigen Tag sind die Eheleute Anna und Josef Wilczek in Liebe verbunden. Das Paar, das in Herforst lebt, hat kürzlich seine Diamantene Hochzeit gefeiert. Gebürtig stammen Anna und Josef Wilczek aus Oberschlesien/Polen.

Kennengelernt hat sich das Ehepaar, als Josef Wilczek Zimmerarbeiten am Dach einer Schule ausführte, bei der die sehr hübsche Anna Rduch, so ihr Mädchenname, als Schulsekretärin arbeitete. Dass sie ein Leben lang zusammenbleiben möchten, war für beide schnell klar.

Am 20. Juli 1959 gaben sich beide das Jawort beim Standesamt in Mschanna. Einen Tag später läuteten die Hochzeitsglocken zur kirchlichen Trauung. Josef arbeitete mal als Müller, Zimmermann und viele Jahre als Bergarbeiter im Kohleabbau unter Tage, je nachdem welche Arbeiten gerade Beschäftigung boten.

Als die Kinder Miroslaw und Natalie geboren wurden, fand die Jubilarin ihre Erfüllung als Mutter. Die letzten Jahre in Oberschlesien hatte sich die Familie eine eigene Gärtnerei mit drei Gewächshäusern aufgebaut. 1990 kam das Ehepaar Wilczek mit den Kindern nach Deutschland. Nach einer Zwischenstation an der Mosel kam die Familie 1995 nach Herforst, wo die Jubilare noch heute mit ihrer Tochter im selbst gebauten Eigenheim leben. Sie fühlen sich sehr wohl in dem Ort, wie beide betonen. Josef Wilczek arbeitete bis zu einem Arbeitsunfall als Waldarbeiter beim Forstamt Trier-Quint. Heute hält er gerne Haus und Hof in Schuss.