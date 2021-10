Glauben im Alltag : Dankbar sein

Dankbarkeit ist nicht nur die größte aller Tugenden, sondern auch die Grundlage für alle anderen“. Dieses Zitat wird M.Cicero zugeschrieben und ist damit mehr als 2000 Jahre alt.

Mache ich mit diesem Spruch also einen Griff in die Mottenkiste oder können wir auch in unserer heutigen Zeit etwas damit anfangen? Nicht nur der Begriff Tugend ist vielleicht überholt, auch Dankbarkeit scheint nicht modern zu sein. Beides hat an Anziehungskraft verloren und wirkt manchmal wie aus der Zeit gefallen. Aber dieser erste Eindruck mag täuschen. Wie das übrigens häufig der Fall ist, wenn man sich nicht die Zeit nimmt, um Sachverhalte oder Menschen in der Gesamtheit zu erfassen.