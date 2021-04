Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Dem Eifelkreis droht die Corona-Notbremse

Bis hierhin und nicht weiter: Liegt der Wert für die 7-Tagesinzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100, greift die Bundes-Notbremse. Foto: dpa/Patrick Pleul

Bitburg/Prüm Die Zahl der Neuinfektionen steigt. Zum zweiten Mal in Folge liegt der Inzidenzwert im Eifelkreis über 100. Bleibt das auch am Mittwoch so, kommt der Bundes-Lockdown – samt Ausgangssperre.