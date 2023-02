Bitburg : Eine Messe im Umbruch – das sind die Gründe

Info

Am Anfang war das Auto: Mehr als 12.000 Amerikaner lebten bis 1994 in Bitburg und die brauchten Autos. Der Bedarf war da, die Kaufkraft auch. Ein attraktives Pflaster für Autohändler, die mehr und mehr Häuser eröffneten und Bitburg so zur Autostadt machten. Der Verein Handel, Handwerk, Industrie und Verkehr stellte im März 1979 die Premiere des Beda-Markts auf die Beine. Der war im ersten Jahr im Kern eine Landmaschinen- und Automobil-Ausstellung. Mitte der 80er Jahre folgte die Handwerker-Ausstellung, anfangs in der damals neuen Schalterhalle der Volksbank, wo sich die Innungen präsentierten. Ebenfalls in den 80er Jahren kam die Landwirtschafts-Schau rund um die alte Auktionshalle am Südring dazu. Autos, Handwerk und Landwirtschaft bildeten seither den Dreiklang, der den Charakter des Beda-Markts ausmachte. ⇥(de)