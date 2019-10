Einzelhandel : Schaurig-Schön: Halloween-Shopping in Bitburg

Das Bitburger Halloween-Shopping hat auch bei niedrigen Temperaturen wieder viele Besucher, kleine und große Geister sowie leuchtende Flügelmenschen in die Stadt gelockt. Foto: Tv/Maria Adrian

Bitburg (ma) Das schaurig-schöne Halloween-Shopping hat trotz niedriger Temperaturen unzählige Besucher in die Bitburger Innenstadt gelockt. Für Hungrige und Durstige war in der Trierer Straße und in der Hauptstraße gesorgt.