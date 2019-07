Römischer Rundweg : Das alte Bitburg neu entdecken

Bitburg Über das römische Erbe zu stolpern, ist in unserer Region nicht schwer. Doch Beachtung wird ihm kaum geschenkt. Mit dem neuen römischen Parcours möchte die Stadt Bitburg das ändern.

Schon seit 1995 gibt es in Bitburg einen römischen Rundweg. Der wird seit gut zwei Jahren erneuert. Jetzt zeigen sich für die Bitburger und Touristen erste Ergebnisse.

Seit einigen Wochen stehen an mehreren Stationen in der Stadt verteilt rostige Stelen. Die sind zwischen drei und fünf Meter hoch, schlank und “fügen sich sehr gut ins Stadtbild ein“, wie Projektleiter Ralf Mayeres von der Stadtverwaltung Bitburg bei einer Begehung erfreut feststellt.

Dabei dienen die Säulen als Befestigung für Infotafeln, die den Rundweg ganz neu erlebbar machen. Die Tafeln sind beidseitig beschriftet. Dazu bekommen die Texte, Bilder und Grafiken, die hier zu sehen sind, technische Unterstützung. Der Rundweg wird multimedial. Mit eingesprochenen Texten können die Menschen sich ganz nach ihren eigenen Bedürfnissen informieren. Es gibt Beiträge sowohl für Kinder als auch für historisch und archäologisch Interessierte, Familien, Besuchergruppen oder Menschen mit Behinderung in vier verschiedenen Sprachen.

Hinzu kommen 3-D Animationen und der Einsatz von Augmented Reality. Dazu wurde ARmob (Antike Realität mobil erleben) von der Uni Trier entwickelt. Das Projekt wird in mehreren Landkreisen eingesetzt. Dabei kann man auf einem Smartphone- oder Tablet-Bildschirm eine virtuelle Erweiterung der tatsächlichen Gegebenheit sehen. Richtet man etwa die Kamera auf einen Mauerrest, wird auf dem Bildschirm ein Modell der antiken, noch intakten Mauer darüber gelegt, sodass man eine genauere Vorstellung davon hat.

Landwirtschaft und Umweltschutz in der Eifel

Landwirtschaft und Umweltschutz in der Eifel : Streifen um Streifen

Das Fest ist in der Stadt angekommen (mit Online-Umfrage)

Folklore-Festival in Bitburg

Folklore-Festival in Bitburg : Das Fest ist in der Stadt angekommen (mit Online-Umfrage)

Stadtentwicklung in Bitburg

Stadtentwicklung in Bitburg : Interview mit Ralf Mayeres

„Wir sind noch am Anfang der Umsetzung“, sagt Sabine Reiser vom gleichnamigen Architekturbüro, das für den neuen Rundweg verantwortlich ist. Bis zum Herbst kommen Bildschirme und eben auch die fertige App mit dazu – bisher stehen nur die Infostelen.

Daneben wird die Tourist-Info mit einbezogen, aber auch Bürger, Vereine und Schüler. So durften die Kinder der Grundschule Süd römische Artefakte beschreiben und erraten, was sie da vor sich haben. Das Ergebnis fließt mit in die multimediale Aufbereitung des Themas ein.