Geschichte : Als in der Eifel noch Filme wie Ben Hur und Winnetou liefen

Über diese Treppe ging es zum Apollo-Theater, das in dem weißen Gebäude gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung – untergebracht war und das heute leer steht. Foto: TV/Maria Adrian

Eifelkreis Bitburg-Prüm/Vulkaneifelkreis Kino-Tradition zwischen Neuerburg und Gerolstein: Die erste Schließungswelle erreichte die einst zahlreichen Lichtspieltheater schon Jahrzehnte vor Corona. Nämlich, als die ersten Fernsehgeräte Einzug in die Haushalte hielten. Ein Rückblick.

Das erste, an was Wolfgang Krämer in Zusammenhang mit dem einstigen Kyllburger Apollo-Theater denken muss, sind die Tränen, die er und seine Freunde als Zwölfjährige im Kino wegen Winnetous Tod vergossen hatten. Beim Eintrittspreis von einer Mark habe man sich den Film öfter angeschaut, das Ende blieb aber immer tragisch. Er erinnert sich auch daran, dass er mit allen Schülern der Volksschule Filme über die Erde und die Bibel geschaut hattte beim Schulfilmtag. Das Kino war 1948 von Alfred Bittner gegründet worden, der Standort gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung.

„Das war ein richtig schickes Kino mit allem drum und dran auch mit Loge und Polstersitzen“, sagt der Stadtbürgermeister Kyllburgs. Als das Ehepaar Bernhard und Irmgard Knies das Kino am 1. November übernommen hatten, konnten sie schon bald investieren. „Die ersten Jahren liefen sehr gut, das Kino war damals eine florierende Branche“, erzählt der 100-jährige Knies im TV-Gespräch.

Zudem betrieben die Knies ein Wanderkino und eröffneten in Spangdahlem und Dudeldorf kleine stationäre Kinos. Knies hatte einst eine Filmvorführerprüfung in Kaiserslautern abgelegt. Sein Interesse am Kino war groß. „Doch dann kam der Fernsehapparat mit aller Macht, das war das Aus für die kleinen Kinos“, sagt Knies. 1965 verkauft er sein Lichtspielhaus. 1969 wurde der Betrieb von dem letzten Inhaber, Dieter Engel, dann ganz eingestellt. Heute steht das Gebäude leer.

Ähnlich steht es um das ehemalige Kino in Speicher, wo vor gut dreißig Jahren die Lichter ausgingen. Einer der letzten Filme, der hier gezeigt wurde, muss 1989 der Zeichentrickstreifen „Asterix - Operation Hinkelstein“ gewesen sein.

Denn noch heute hängt das vergilbte Werbeplakat über dem Ticketschalter im Foyer, wo es damals noch Karten für unschlagbare acht Deutsche Mark gab. All das ist durch die eingeworfenen Fensterscheiben des verwahrlosten Altbaus im Hühnergarten zu sehen.

Nachhaltig in Erinnerung geblieben, ist dem Orenhofener Robert Reuter aber ein anderer Film, den er in Speicher gesehen hat. Nämlich „Johanna von Orléans“: „Die Geschichte dieser Frau hat mich so beeindruckt als Kind. Das weiß ich heute noch und bringe ich auch immer mit dem Kino in Speicher in Verbindung.“

Auch wenn es in Bollendorf kein stationäres Lichtspielhaus wie in Kyllburg oder Speicher gab, so wurden dennoch schon sehr früh auch an der Sauer die Filmrollen abgespult.

„Nach dem Krieg wurden im großen Saal des Hotel Hauer Filme gezeigt“, wie sich Alfons Steinmetz aus Bollendorf erinnert. Das seien meistens Heimatfilme aus den Bergen gewesen. Und er weiß, dass ein Anstreicher aus Bollendorf schon 1935/36 Stummfilme im Gebäude gegenüber der Wallendorfer Straße 8 gezeigt hatte.

Als Zwölfjähriger konnte sich der heute 94-Jährige Filme anschauen, die eigentlich für die Westwallarbeiter gedacht waren, deren Baracken auf einer großen Fläche nahe seines heutigen Gartens gestanden hatten. Und an einen Film erinnert er sich noch gut: „Wasser für Canitoga“ aus dem Jahr 1939 mit Hans Albers in der Hauptrolle.

„Das Kino war das Ding für uns Jugendliche, sonst wurde in der Eifel ja nicht viel geboten“, erinnert sich Norbert Klinkhammer an das Burgtheater Neuerburg. Er schätzt, dass von Anfang der 50er Jahre bis Mitte/Ende der 60er Jahre unterhalb der Burg Filme gezeigt wurden. Eintrittskarten habe es zum Preis von 50 Pfennig gegeben. In der Mitte des Saales kosteten die Plätze eine Mark. „Und als wir selbst Geld verdienten, haben wir uns mit den Mädchen einen Sperrsitz geleistet, da war es ruhiger“, lacht der 77-Jährige.

Sehr gern hat er sich Wildwest-Filme und Tarzan-Filme mit Johnny Weissmüller angesehen – häufig mehrmals am Wochenende, denn es gab auch Nachmittags- und Spätvorstellungen „Es war schön für die Zeit. Als die Fernseher aufkamen sind die Kinos dann aber kaputtgegangen“, sagt Klinkhammer. Heute freut er sich, wenn die alten Filme im Fernsehen gezeigt werden.

„Ben Hur“, der monumentale Historienfilm aus dem Jahr 1959, war der letzte Film, der im Jünkerather Kino gezeigt wurde. Da ist sich Brigitte Michaelis sicher, schließlich waren es ihre Eltern Rudi und Änni Michaelis, die die Tonlichtspiele Jünkerath in ihrem Gasthaus betrieben.

„Meine Mutter saß im Kabüffchen und verkaufte die Eintrittskarten von der Abrissrolle, eine Frau führte die Besucher zu den Plätzen und wir hatten auch noch einen Filmvorführer – neben meinem Vater“, erzählt die Jünkeratherin. Das Kino sei eine Attraktion gewesen damals und viele Kinobesucher seien aus den umliegenden Orten gekommen.

„Und dann kam immer ein Vertreter mit den schweren Filmrollen und meine Mutter suchte die Filme aus“, erinnert sich die 66-Jährige. Ihr Vater brachte die Rollen dann später wieder zum Bahnhof. Die gingen dann per Express zurück“, so die Jünkeratherin. Und:

„Für uns Kinder war der Vorführraum sehr interessant, auch wenn es schwer zu verstehen war, wie das ganze überhaupt funktionierte“, sagt Brigitte Michaelis. Nach der Kinovorstellung hätten die Besucher dann noch in der Gaststätte Michaelis was getrunken. Und hinter der Theke bediente die Großmutter. Ein echter Familienbetrieb also. Doch mit dem Aufkommen des Fernsehers war auch in Jünkerath die Kinozeit vorbei.

„Wir rasten sonntags nach Christenlehre und Andacht im Galopp runter ins Kino, um ja die Vorstellung um 15.30 Uhr nicht zu verpassen“, sagt der Gerolsteiner Franz-Josef Nett. Manchmal habe der Pfarrer auch absichtlich überzogen, glaubt der 75-Jährige. Ohnehin habe die Kirche damals noch großen Einfluss gehabt.

So sei der Aufschrei groß gewesen, als im Linde-Lichtspiel Gerolstein Filme wie „Das Schweigen“ von Ingmar Bergmann gezeigt wurde. Ein schwedisches Drama, das 1963 wegen seiner Sex-Szenen für einen wahren Skandal gesorgt hatte. Und davor wurde in Gerolstein – und nicht nur dort – auch mal von der Kanzel herunter gewarnt und verboten, wenn ein Film zu „freizügig“ war, so Nett. Der ehemalige Gymnasiallehrer erinnert sich daran, dass das Stadttheater Trier im Linde-Lichtspiel Opern und Operetten aufführte wie „Der Wildschütz“ von Albert Lortzing. Auch von einen eleganten Platzanweiser im Gehrock weiß er zu berichten.

Das historische Foto links stammt aus den 50er Jahren und zeigt die Linde-Lichtspiele in Gerolstein. Das Kino in der Bahnhofstraße wurde 1971 geschlossen. Foto Mitte: „Kino“ ist an der schmutzigen Fassade über dem Eingang des Speicherer Lichtspielhauses zu lesen. Im Foyer hängt ein altes Filmplakat. Foto rechts: Über die Treppe ging es zum Eingang des Apollo-Theaters Kyllburg, das in dem weißen Gebäude gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung untergebracht war. Foto: TV/Archiv Franz-Josef Nett

„Kino“ ist an der schmutzigen Fassade über dem Eingang des Speicherer Lichtspielhauses zu lesen. Im Foyer hängt ein altes Filmplakat. Foto: TV/Christian Altmayer