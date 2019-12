Das große Baggern in verseuchter Erde auf dem Flugplatz Bitburg

Sieht giftig aus, und das ist sie womöglich auch: Arbeiter haben inzwischen etliche Gruben auf dem Grundstück in der Hans-Bongers-Straße ausgehoben. Das Erdreich, das dabei auf die Schaufel kam: kontaminiert. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg Eine Baufirma richtet in Bitburg ein Gelände für den Zweckverband Abfallwirtschaft her. Doch wohin mit dem belasteten Erdreich?

Ein kleiner, gelber Bagger steht allein auf weiter Flur. In den vergangenen Wochen hat er kräftig geschaufelt. Ein Erdhaufen türmt sich neben dem Bauzaun auf. Metertiefe Löcher hat die Maschine in die Landschaft gegraben.

Aus den Gruben ragen Kabel und Rohre, in manchen schwimmt eine giftig-grüne Flüssigkeit, die aussieht als sollte man sie besser nicht trinken. Und der Eindruck täuscht keineswegs.

Denn das Material, das hier nahe der Rollbahn abgetragen wird, ist kontaminiert. Perfluorierte Tenside (PFT), das haben Proben im Auftrag der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord ergeben, haben sich in der Erde angereichert. Krebserregende Schadstoffe, die über Jahre durch Löschschäume in den Boden gesickert sind und weite Teile des Flugplatzes verunreinigt haben.

Einige Zeit hat dieses Umweltgift den Verkauf der Gewerbeflächen blockiert. Doch inzwischen haben sich Bund und Land auf eine Blaupause verständigt. Grundstücke sollen peu á peu saniert werden, krebserregendes Material zwischengelagert und irgendwann in einem Landschaftsbauwerk deponiert werden (der TV berichtete). Nur gibt es dieses Landschaftsbauwerk noch gar nicht. Und Planung und Bau werden sich wohl auch noch Jahre hinziehen.

Was es nun nach Ansicht der Behörden also brauchte, war eine Übergangslösung. Jüngst haben sich die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz Bima, und die SGD-Nord dann auch auf ein Verfahren geeinigt: Der kontaminierte Boden wird, solange es kein gesichertes Lager gibt, in zwei Shelter auf dem Flugplatz verfrachtet.