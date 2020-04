Angler sorgen sich um Fische in Eifeler Flüssen : Das bange Warten auf den Regen

Bitburg/Prüm/DAUN Das sonnige Wetter hat auch Schattenseiten: die Eifeler Flüsse trocknen zunehmend aus. Wenn es nicht bald regnet, sagt Kreisfischereiberater Herbert Schneider, könnte es gefährlich für Fische werden.

Angeln ist das perfekte Hobby in Zeiten der Corona-Krise. Man sitzt — meist allein — am Wasser, und hält Abstand. Und das sonnige Wetter lädt im Moment auch dazu ein, die Ruten auszuwerfen. Dennoch machen sich einige Fischer derzeit Sorgen. Und das ausgerechnet wegen des strahlend-blauen Himmels.

Nicht nur Umweltschützer, sondern auch Land- und Forstwirte hoffen derzeit auf reden. Ausgetrocknete Felder, brennende Wälder — so eine Dürre bringt ja diverse Probleme mit sich. Samstag, Sonntag und Montag allerdings sehen Wetterfrösche in Bitburg nur ein Regenrisiko von einem Prozent. Am Dienstag aber könnten die erlösenden Schauer vom Himmel kommen. Hier vermeldet der Online-Dienst wetter.de für die Eifel „eine hohe Wahrscheinlichkeit von starkem Regen“ von 99 Prozent. Mittwoch soll es dann weiterprasseln, um Donnerstag wieder genauso trocken zu werden wie zuvor.

Klar: Trockene Episoden gibt es immer. Und der April macht ohnehin, sprichwörtlich, was er will. Was wir in der Region aber derzeit erleben, hat historische Ausmaße. Laut Wetterexperten ist der April 2020 der trockenste seit 1881. Und das ist auch den Gewässern in der Eifel anzusehen.