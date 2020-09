Glaube : Das besondere Bibelbuch

Bitburg (red) Tolle Resonanz: 105 Menschen – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – haben bei der Bibelaktion der Projektgruppe Bibelgespräch der Pfarreiengemeinschaft Bitburg mitgemacht.

Zudem sollte jeder Teilnehmer angeben, warum ihm gerade diese Bibelstelle so gut gefällt. Die Aktion hatte am 13. Mai begonnen und lief bis Ende Juni.

Zusammengekommen sind 200 Seiten mit 76 verschiedenen Bibeltexten und persönlichen Glaubenserfahrungen. Einige Textstellen sind doppelt und mehrfach abgeschrieben. „Daraus wurde in ganz anderer Form ein sehr wertvolles und nachhaltiges mit dem Titel ,Bibel – Gespräch’“, schreibt Gemeindereferentin Waltraud Berger. Das gemeinsame Bibelbuch wird als gebundene Kopie in der Kirche zum Bibel–Lesen ausliegen und zur Arbeit in den Gremien bereitstehen.