Bildung : Dicke Investitionen ins Digitale am Biesdorfer Gymnasium

Zurzeit ein alltägliches Bild: Schüler des SJG Biesdorf beim digitalen Lernen. Foto: TV/SJG Biesdorf

BIESDORF Das St.-Josef-Gymnasium baut im Rahmen des Digitalpakts Schule für eine Viertelmillion Euro seine IT-Infrastruktur weiter aus.

(uhe) Nach der umfassenden Sanierung und Modernisierung des Fachtrakts steht nun die nächste große Investition an.In den kommenden Monaten soll am St.-Josef-Gymnasium in Biesdorf der „Digitalpakt Schule“ umgesetzt werden. Rund 250000 Euro sollen über das Programm von Bund und Ländern in die Verbesserung der IT-Infrastruktur und den flächendeckendem WLan-Zugang auf dem gesamten Schulcampus investiert werden. Auch die weitere Beschaffung von digitalen Tafeln, Dokumentenkameras und Endgeräten stehen dabei auf der Agenda.

Zehn Prozent der Investitionen müssen gemäß Förderprogramm vom Schulträger übernommen werden. Im Fall des Biesdorfer Gymnasiums trägt dieses Kosten das gemeinnützige Schulwerk, das wiederum neben der Stiftung St.-Josef-Gymnasium Biesdorf an der Trägergesellschaft der Schule beteiligt ist.

„Wir beschäftigen uns permanent mit der Weiterentwicklung des Schulstandortes Biesdorf“, sagt Ingo Maiers, Geschäftsführer des Schulträgers. Mit den freigegebenen Mitteln habe die Schule nun die Möglichkeit, die ohnehin schon gute technische Ausstattung weiter zu verbessern, fügt Maiers hinzu. Wenngleich der Schule durchaus bewusst sei, dass es zur Verbesserung des digitalen Lehrens und Lernens mit der Umsetzung technischer Maßnahmen allein nicht getan sei, wie auch Schulleiter Jürgen Gieraths betont.

Wichtig seien auch ein gut geschultes Kollegium, die Möglichkeit zur individuellen Betreuung jedes Kindes sowie begleitende Maßnahmen, etwa die Integration neuer Lernmittel und Lerninhalte in den Unterricht, so Gierathts. Und was betreffe, so sei die Schule bereits jetzt ganz gut aufgestellt.