„Angst bringt einen nicht weiter“ Aleppo, Türkei, Eifel: Wie zwei syrische Jungs in der Bitburger Gastronomie durchstarten

Amin und sein Bruder Ibrahim sind keine ganz neuen Gesichter in Bitburgs Gastroszene, aber sie sind jung und wagen sich inzwischen auch an Schwergewichte ran. 2021 haben die beiden Syrer mit dem Tasty Café in der Denkmalstraße angefangen. Ein Jahr später haben sie das Alt-Bitburg schräg gegenüber übernommen. Vor Kurzem dann das Bitburger Bierhaus am Spittel mit Bar und Restaurant.