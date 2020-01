A.R.T.-Umschlagplatz zieht erstmal nach Rittersdorf : Das Buddeln am Bitburger Flugplatz ist (vorerst) beendet

Das Buddeln am Bitburger Flugplatz ist (vorerst) beendet

Bitburg/Rittersdorf Der Abfallzweckverband Trier (A.R.T.) hat 2018 ein Grundstück auf dem Flugplatz Bitburg gekauft. Nun stellt sich heraus: Das Gelände kann noch nicht genutzt werden. Denn es ist stärker mit Schadstoffen belastet, als gedacht.

Die Bagger sind weg, die Gruben zugeschüttet. Das Gelände hinter dem Bauzaun sieht fast so unberührt aus wie im Herbst 2019. Das war noch bevor die Bauarbeiten auf dem Gelände nahe der Rollbahn begonnen hatten.

Der Zweckverband Abfallwirtschaft in der Region Trier, kurz A.R.T., hatte das Grundstück Ende 2018 für rund 500 000 Euro erworben (der TV berichtete). Beim kommunalen Müllentsorger glaubte man, einen idealen Standort für einen Umschlagplatz gefunden zu haben. Fernab von Anwohnern, nah an der Bundesstraße 51. Bereits Anfang des neuen Jahres sollte die Anlage in Betrieb gehen.