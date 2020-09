Wanderung : Wanderung am Wolsfelderberg

Wanderung am Wolsfelderberg

Irrel (red) Die Wandergruppe des Caritashauses der Begegnung lädt für Mittwoch, 23 September, zu einer geführten Rundwanderung zum Thema "Viele Wege führen zu Hubertus" ein. Die etwa 5,3 Kilometer lange Strecke führt auf sehr flachen Wegen ohne Steigungen auf dem Wolsfelderberg.

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz beim Caritashaus der Begegnung, Niederweiser Straße 31 in Irrel. Von hier wird zum Ausgangspunkt der Wanderung gefahren. Es können, aufgrund der besonderen Situation, keine Fahrgemeinschaften gebildet werden. Festes Schuhwerk und ein Getränk für unterwegs sind unbedingt erforderlich. Eine Anmeldung unter Telefon 06525/933350 oder per E-Mail an hdb@caritas-westeifel ist bis Freitag, 18. September, erforderlich.