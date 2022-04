Kirchengeschichte : Öl für Sakramente von der Taufe bis zur Priesterweihe

Pfarrer Georg Josef Müller mit Ölgefäß und Holzkoffer. Foto: Michael Fischer

Trier/Waxweiler Das Eifeler Dekanat Waxweiler kam im Jahr 1889 zu seinen historischen Ölgefäßen.

Nach der französischen Revolution wurden im Bistum Trier die kirchlichen Verhältnisse neu geordnet. 1827 teilte Bischof Joseph von Hommer es in Dekanate ein. Der damalige Kreis Prüm wurde eines davon. Eine weitere Neuordnung gab es an Pfingsten 1869: Man teilte das Dekanat, angelehnt an die Friedensgerichtsbezirke Prüm und Waxweiler.

So entstand das Dekanat Waxweiler mit 19 Pfarreien. Patron war der Heilige Willibrord, angelsächsischer Benediktinermönch und späterer Bischof von Utrecht (Niederlande). Er gründete das luxemburgische Kloster Echternach. In dessen heutiger Basilika befindet sich sein Grab. Der Heilige mit europäischem Charakter missionierte der Sage nach auch in der West­eifel. So soll er in Waxweiler, das als Ursprung der Echternacher Springprozession gilt, den heidnischen Tänzern aufgegeben habe, zur Buße in Echternach zu springen. Erster Dechant des Dekanats war Pfarrer Nikolaus Glesener aus Waxweiler.

Gleseners Nachfolger Jakob Heinze aus Daleiden schaffte 1889 die Ölgefäße für das Dekanat an. Hergestellt hat sie der Trierer Gelbgießer und Kupferschmied Johann Helbart. Die Gefäße finden noch heute Gebrauch zum Transport der heiligen Öle nach der Chrisammesse im Trierer Dom. Dort weiht der Bischof in der Karwoche das Chrisam- und Krankenöl für die Pfarreien des Bistums. Die Sakramente Taufe, Firmung, Krankensalbung und Priesterweihe werden damit gespendet. Schreinermeister Werner Fuchs aus Lambertsberg hat die Gefäße und den hölzernen Aufbewahrungskoffer vor einigen Jahren ehrenamtlich restauriert.