Konzert : Klassik und Pop mit den Tenören for you

Tenöre for you Foto: Trierischer Volksfreund/Christian Weißkirchen

Gerolstein (red) Das Duo „Tenöre for you“ lädt für Mittwoch, 25. November, um 20 Uhr zu einem Mitsummkonzert in die Erlöserkirche in Gerolstein ein. Sie präsentieren ein Programm aus Klassik und Pop. Karten gibt es zum Preis von 19.50 Uhr in der Tourist-information Gerolstein, Bahnhofstraße 4, im Hermes PaketShop, Sarresdorfer Straße 54, im Gerolsteiner Reisebüro, Rondell 9 und in der Touristinformation Hillesheim, Am Markt 1 oder online unter www.tenoere4you.de

