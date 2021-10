Bücher : Von Höhlenbären und dünnen Bürgermeistern

Düren/Bitburg/Prüm/Wittlich 25 Autoren, 222 Seiten sowie jede Menge Information und Unterhaltung: Das Eifeljahrbuch 2022 ist erschienen.

Diesmal erscheint das Eifeljahrbuch in einer Zeit, in der Teile der Eifel vor besondere Herausforderungen gestellt werden. Nach wie vor haben die betroffenen Gebiete mit den Auswirkungen des Juli-Stark­regens zu kämpfen, und die Wiederaufbauphase ist noch lange nicht abgeschlossen. „Dass es sich gerade jetzt lohnt, die verschiedenen Eifelregionen zu besuchen und somit die ortsansässige Bevölkerung zu unterstützen, zeigt die Vielfalt der Beiträge im neuen Eifeljahrbuch“, schreibt Manfred Rippinger, Geschäftsführer des Eifelvereins.

Zum Inhalt: Aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich kommt ein Beitrag von Albert Klein. Es geht um eine Försterschule in Wittlich, deren Schüler nicht nur bei gesellschaftlichen Anlässen, sondern auch bei den Wittlicher Mädchen gern gesehen waren. Diese und andere Anekdoten gibt Klein zum Besten in seinem Rückblick auf 45 Jahre Försterausbildung in der Wittlicher Kreisstadt.

Der Wandervorschlag 2022 führt in den Eifelkreis, und zwar in die Schönecker Schweiz. Die von Ehepaar Ursula und Hans-Eberhard Peters vorgestellte Tour zeigt ihr schönstes Gesicht im Frühjahr, wenn Märzbecher und Bärlauch blühen.

Autor Andreas Britz berichtet aus St. Thomas an der Kyll. Er schreibt über den heiligen Thomas Becket aus Canterbury, der im 12. Jahrhundert brutal ermordet worden ist und auf den der Name des Eifelortes zurückgeht. Die gleichnamige Klosterkirche zieht auch heute noch die Besucher in ihren Bann und lässt sie den Geist des Mittelalters atmen, so der Autor Andreas Britz.