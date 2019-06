Freizeit : Das Enztal am Sonntag ohne Lärm und Abgase erkunden

Die Südeifel-Tour beginnt am Wochenende und bietet neben Natur und Bewegung auch viele Aktionspunkte wie hier in Neuerburg. Foto: TV/Ralf Grün

Neuerburg Raderlebnistag: Auf einer autofreien Strecke von 25 Kilometern können Radler, Wanderer und Skater die Landschaft genießen.

Zahlreiche Aktionsstellen in Arzfeld, Zweifelscheid, Neuerburg, Sinspelt, Mettendorf und Enzen (siehe Info) sorgen dabei für viel Abwechslung – zusätzlich zu den sportlichen Betätigungen. „Wir haben allein in Neuerburg vier Aktionspunkte“, sagt Ralf Grün, der bei der Verbandsgemeinde Südeifel federführend ist für die Südeifel-Tour.

Auf dem Marktplatz ist für Essen und Trinken in den Restaurants und am Imbissstand gesorgt. Das Musikprogramm beginnt um 14 Uhr mit der Band „Kaboing“, und von 16 Uhr an präsentiert der Musikverein Üttfeld sein Repertoire.

Am Feuerwehrgerätehaus, Festzelt und Spielplatz unterhalten der Musikverein Olmscheid und die Tanzgruppe aus Karlshausen. Die Post-Combo spielt von 16 Uhr an.

„Das Angebot in den einzelnen Orten wird von den Gästen sowie auch den Einheimischen gerne angenommen“, weiß Grün. Dazu gebe es jede Menge Animationsprogramm und Musik, Kinder-Hüpfburgen oder auch mal Kaninchen zum Streicheln. Insgesamt sei eine wahre Volksfeststimmung in den Orten entlang des Enzbaches garantiert, so Grün. Und er ergänzt, dass es in Neurath dieses Mal allerdings keine Haltestation gebe, da die Neurather wegen eines großen Festes anderweitig eingebunden seien.