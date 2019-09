Eifelkreis steckt vier Millionen in flimmernde Klassenzimmer

Bitburg-Prüm Vier Millionen Euro werden wohl bis 2024 in die Digitalisierung der weiterführenden Schulen im Eifelkreis investiert.

Kreide quietscht über die Tafel, die Kinder schreiben mit. Tausende Hefte und Karteikarten füllen sich mit Gleichungen, historischen Ereignissen und Grammatikregeln. Solche Bilder kennen viele ältere Semester noch aus ihrer Schulzeit. Doch sie gehören größtenteils der Vergangenheit an. Längst hält die Digitalisierung Einzug in die Klassenzimmer.

Auch im Eifelkreis rechnen die Schüler auf dem Smartphone, lernen Vokabeln mit Apps, recherchieren im Netz, statt in der Bibliothek. Lehrer laden Hausaufgaben im Gruppenchat hoch, klicken sich durch Tafelbilder auf ihren Whiteboards, projezieren Filme mit dem Beamer an die Wand.

Millionen hat das Land Rheinland-Pfalz in die Digitalisierung der Schulen gesteckt. Jetzt legt der Bund ein Förderprogramm von fünf Milliarden nach, den sogenannten Digitalpakt.

Der Eifeler Landtagsabgeordnete Nico Steinbach (SPD) sagt dazu: „Seit mehr als zehn Jahren legen wir in Rheinland-Pfalz einen Schwerpunkt auf Medienkompetenz und digitale Bildung. Durch die Bundesmittel werden wir der Vorreiterrolle weiter gerecht.“

Einigen geht es trotzdem nicht schnell genug. Die CDU im Landtag kritisiert seit Monaten, dass die Regierung den Fördertopf längst hätte anbohren müssen. Bis 2020 werden die ersten Tablets und Smartboards wohl kaum in den Schulen ankommen. Wieder andere Kritiker behaupten, dass bundesweit die dreifache Summe nötig wäre, um die digitale Revolution wirklich zu starten.

Eifelkreis will Lehrer zur Kasse bitten

Ende September sollen Schulträger, auch in der Eifel, nun aber erstmal Anträge stellen können. Insgesamt können der Eifelkreis und die Verbandsgemeinden auf 4,1 Millionen Euro hoffen. 2,7 Millionen sollen bis 2024 in die Realschulen, Gymnasien und berufsbildenen Schulen rund um Bitburg und Prüm fließen, die restliche Million in die 33 Grundschulen. Pro Schüler werden somit im Schnitt 408 Euro fällig.