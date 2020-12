Glaube : Das Friedenslicht entzünden und weitertragen

Prüm (red) Auch in diesem Jahr wird das Friedenslicht von Bethlehem nach Prüm kommen. In der Christmette am Heiligabend wird es feierlich vom Volksaltar zur Krippe getragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken