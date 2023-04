Sozialer Treffpunkt Forum im Flecken in Schönecken: Pächter gesucht – schon wieder...

Schönecken · Ab Mitte Mai ist das Restaurant Am Alten Amt im Forum im Flecken (FiF) in Schönecken verwaist. Die Konzeptänderung der bisherigen Betreiber kam bei der Ortsgemeinde nicht gut an.

20.04.2023, 07:07 Uhr

Ist schon wieder ohne Pächter: Die Ortsgemeinde Schönecken sucht für das Restaurant Am Alten Amt im Schönecker Forum im Flecken einen Betreiber. Foto: TV/Frank Auffenberg

Wie schwierig es momentan ist, einen Pächter für die Gastronomie zu finden, sieht man gerade am Beispiel Schönecken. Dort wird innerhalb kürzester Zeit schon wieder ein neuer Betreiber für das Gasthaus Am Alten Amt im FiF gesucht. Dabei ist es erst drei Jahre her, dass Ortsbürgermeister Johannes Arenth monatelang Ausschau nach einem Pächter hielt. Ein Ehepaar meldete sich und hatte große Pläne. Deutsch-Französische Küche sollte es geben, Thekenbetrieb und Feste wollten sie ausrichten.