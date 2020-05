Mauel : Das Geisterdorf an der Prüm

Das Geisterdorf an der Prüm

Mauel Im Wald zwischen Mauel und Oberweiler liegt eine verlassene Ortschaft. In den 1990er-Jahren haben die letzten Einwohner den Staudenhof verlassen. Warum es heute immer noch einige Menschen in die abgelegene Siedlung treibt.

Die Siedlung Staudenhof, nahe Mauel (Verbandsgemeinde Arzfeld), wäre wohl der perfekte Drehort für einen Endzeitfilm. Deutschland nach der Atombombe oder, in diesen Zeiten noch gruseliger: nach dem Ausbruch eines tödlichen Virus.

Doch es war keine Katastrophe, die den Weiler hat aussterben lassen, sondern ganz einfach der Strukturwandel. Die Geschichte des Staudenhofs beginnt 1760 mit der Errichtung des Eisenhüttenwerks Merkeshausen. Die dringend benötigten Arbeiter ziehen damals in eigens für sie gebaute Baracken am Waldrand.

In den folgenden Jahren wächst die kleine Ortschaft im Prümtal. Sie zählt bald über 120 Einwohner und ist somit sogar bald größer als der Nachbarort Mauel. Doch mit der Stilllegung des Hüttenwerks endet auch der Aufschwung der einst aufstrebenden Siedlung.

Die Menschen ziehen zunehmend weg. In den 1960er-Jahren gilt Staudenhof als kleinste Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland. Die siebenköpfige Familie, die übrig bleibt, ringt dem kargen Boden ihren Lebensunterhalt ab. Doch es reicht nicht. 1990 packen die letzten beiden Staudenhofer ihre Sachen und ziehen fort.

Wer den vergessenen Ort erreichen will, muss mehr als drei Kilometer lang durch den Wald stapfen. Ein schöner Wanderweg übrigens, der beste Ausgangspunkt ist ein Parkplatz an der Landesstraße 12.

Die Ruhe lockt aber auch Menschen an, die nichts Gutes im Sinn haben. Davon zeugen schwarz verkohlte Stellen an einigen Gebäuden. Im März haben sich Brandstifter in der Siedlung ausgetobt, einen früheren Stall und eine Bude abgefackelt. Ermittelt wurden die Täter bislang nicht.