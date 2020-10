Coronavirus : Was für Regeln gelten nun für den Eifelkreis Bitburg-Prüm als Corona-Risikogebiet?

Rote Zone: Der Eifelkreis Bitburg-Prüm ist Risikogebiet. Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg/Prüm Der Eifelkreis Bitburg- Prüm ist ab sofort Corona-Risikogebiet. Geänderte Regeln gelten bis Ende November und sollen die Neuinfektionen eindämmen. Aber was bedeutet das für die Bürger? Wir kämpfen uns durch die Verordnung und beantworten noch eine Reihe weiterer Fragen.

Nicht nur die erste Frostnacht dieses Corona-Herbsts fährt den Eifelern in die Glieder. Auch die aktuellen Infektionszahlen: Zwölf neue meldet am Mittwoch der Eifelkreis, insgesamt 130, davon 109 binnen sechs Tagen. Die meisten in der Folge von privaten Feiern.

Umgerechnet auf die Einwohnerzahl (98 500), bedeutet das laut Kreisverwaltung einen Inzidenzwert von 129 - das Landessozialministerium errechnet sogar 132 - und damit den bestürzenden Spitzenrang in der Republik. Die kritische Marke ist bei 50 Ansteckungen auf 100 000 Einwohner erreicht. Der Eifelkreis liegt also weit darüber. Das Gesundheitsamt gerät infolge der intensiven und aufwändigen Kontaktverfolgung an seine Grenzen. Betriebe sind geschlossen oder arbeiten eingeschränkt, 880 Bürger sitzen in Quarantäne (darunter auch Reiserückkehrer), einige mussten ins Krankenhaus.

Und auch im Vulkaneifelkreis nimmt das Geschehen unerwünschte Dynamik auf: Am Dienstagabend meldet die Verwaltung in Daun, nach lange sehr niedrigen Zahlen, gleich 14 neue Fälle. Am Mittwoch erreichte man nach Angaben des Sozialministeriums auch dort den 50er-Inzidenzwert und wird die Maßnahmen verschärfen müssen. Die meisten der Neuinfektionen, heißt es, stehen in Verbindung mit dem Geschehen im Nachbarkreis.

Im Eifelkreis, jetzt offiziell Risikogebiet, greifen von Donnerstag an bis Montag, 30. November, geänderte Regeln (TV von Dienstag). Wir fassen alles zusammen – mit ein paar Ergänzungen (Stand Mittwoch, 18 Uhr). Die Kreisverwaltung hat auf unsere Anfrage Erläuterungen beigesteuert.

Muss ich immer eine Maske tragen?

Nein – aber häufiger als bisher. Im öffentlichen Raum gilt: Maske auf, auch im Freien, sobald man dort, laut Kreisverwaltung, „nicht zufällig, sondern bewusst“ auf größere Personengruppen (mehr als fünf) trifft. Und dann immer 1,5 Meter Abstand halten. Auch mit Stoff im Gesicht.

Trifft man nur fünf Personen oder Menschen aus nur zwei Haushalten (in dem Fall: auch mehr als fünf), braucht man weder Maske noch Abstand. Bisher galt diese Regel für maximal zehn Personen. Im Eifelkreis wurde die Zahl also halbiert.

Wer durch den Wald spaziert, einen Park oder andere öffentlich zugängliche Flächen innerhalb von Ortschaften begeht, darf das weiterhin unmaskiert tun. Bei Floh- oder Bauernmärkten, schreibt die Verwaltung, sei auf die jeweils geltenden Regeln zu achten.

Sind private Feiern verboten?

Nein. Aber es dürfen nur zehn Menschen aus maximal zwei Haushalten teilnehmen. Wichtig ist laut Verwaltung, dass „der Teilnehmerkreis vorab feststeht und die Anwesenden miteinander bekannt sind“.

Bei privaten Feiern, heißt es weiter, seien die Schutzregeln schwer einzuhalten oder gar zu kontrollieren. „Bis auf die Pflicht zur Kontakterfassung“ hätten deshalb „die übrigen Abstands- und Hygienemaßnahmen einen Appell- Charakter; gefragt ist die Eigenverantwortung der Teilnehmer.“ Maske wird zumindest empfohlen.

Und wenn ich mich mit weniger als zehn Menschen, dafür aber aus mehr als zwei Haushalten treffen will?

Das ist untersagt. Die Frage eines TV-Lesers geben wir aber weiter an Thomas Konder, Pressesprecher der Kreisverwaltung: Ziel der neuen Verfügung sei, private Feiern unbedingt zu verkleinern, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen und die Lage schnell wieder auf ein niedriges Niveau zurückzuführen, sagt er.

Allerdings, und das ist wichtig: Gastronomiebetriebe, die ein professionelles Hygienekonzept nachweisen können, sollen „bewusst nicht getroffen werden“ von den Beschlüssen. „Darum empfehlen wir Ihrem Leser, mit seiner kleinen Gruppe in einen Gastronomiebetrieb zu gehen.“

Gelten neue Einschränkungen in der Gastronomie?

Nein – es bleibt bei den bereits bestehenden Regelungen, falls nicht der Bund eine Sperrstunde oder ein Alkoholverbot verhängt.

Was gilt im Einzelhandel?

Auch dort: das Gleiche wie bisher.

Was ist mit größeren, öffentlichen Feiern, Konzerten, Informationsveranstaltungen?

Sie dürfen ausgerichtet werden. Allerdings sind drinnen nur 75 Personen erlaubt. Für jede muss ein Raum von fünf Quadratmetern zur Verfügung stehen. Das gilt auch, wenn alle am zugewiesenen Platz stehen oder sitzen.

Darf man weiter Sport treiben?

Ja, auch im Verein und im Team – aber ohne Zuschauer. Das gilt in Hallen und anderen Räumen wie auch im Freien.

Drohen jetzt wieder Schließungen von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen?

Wir fragen Albrecht Petri, Direktor des Regino-Gymnasiums Prüm: Das könne aktuell niemand definitiv sagen, man hoffe aber, dass sich die Infektionslage in den kommenden Tagen entspanne. Das Gute: „Die Schulleiter sind alle froh, dass jetzt Herbstferien sind.“ Der Unterricht soll am Montag, 26. Oktober, wieder aufgenommen werden.

Mit welchem Bußgeld muss man bei Verstößen rechnen? Gibt es da schon festgelegte Zahlen?

Ja,. das Bußgeld droht – aber es gibt noch keinen Zahlenkatalog.

Werden die Ordnungsämter jetzt mehr Kontrollen vornehmen?

Ja, das werden sie.

Sind Berufspendler von den neuen Regelungen betroffen?

Nein. Für sie gelten die bisherigen Regelungen.

Kann ich mich in der Bitburger Sichtungsstelle testen lassen, wenn ich mir Sorgen mache?

Die Sichtungsstelle ist am Mittwoch wieder von mehreren hundert Personen besucht worden. „Reine Sicherheitstests zur Vergewisserung werden unter Umständen abgewiesen“, teilt die Kreisverwaltung mit. Wer Symptome aufweist, wird dort allerdings getestet.

Wann soll ich mich beim Hausarzt melden?

Wenn man Symptome hat. Oder sich sorgt. Es gilt: Nicht hingehen. Zuerst anrufen.

Wann ist der Test kostenlos?

Kostenlos ist er für Kontaktpersonen infizierter Menschen und Reiserückkehrer aus dem Ausland.

Sind die Krankenhäuser überlastet? Nehmen sie noch andere als Coronapatienten auf?

Im Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg, sagt Andrea Schulze von der Pressestelle, seien derzeit vier Menschen als Corona-Verdachtsfälle stationär untergebracht. Und man nehme selbstverständlich auch andere Patienten auf. Allerdings gelte infolge der Infektionslage im Kreis jetzt wieder ein Besuchsverbot. Ausnahmen findet man auf der Website: marienhaus-klinikum-eifel.de

Im Prümer St.-Joseph-Krankenhaus (derzeit fünf Verdachtsfälle, ein bestätigt Infizierter), gebe es keinen Aufnahmestopp, sagt die Hygiene-Beauftragte Roswitha Morgens: „Wir haben gerade eben noch jede Menge anderer Patienten aufgenommen.“

Besucher dürfen hinein ins Krankenhaus, allerdings eingeschränkt: Einer pro Tag, pro Patient und für nur eine Stunde.

Wie alt sind die aktuell infizierten Bürger im Eifelkreis?