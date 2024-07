Folklore-Festival Bitburg Das läuft, das geht besser: Bitburgs Folkore-Festival im Blick

Bitburg · (de) Dabei sein ist alles: So viel olympischen Geist haben am Wochenende alle Besucher des Bitburger Folklore-Festivals bewiesen. Vier Tage wurde von Freitag bis einschließlich Montag gefeiert. Oft bis in den frühen Morgen.

15.07.2024 , 14:34 Uhr

Der Mix macht’s: Folklore (oben), Popmusik (Mitte) und spontane Gäste wie die „Ahrtalenten“ (unten) machen das Folkore-Festival aus. Foto: Agentur Höser/Rudolf Höser