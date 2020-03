Sprechtag : Landesamt bietet Sprechtag an

Prüm (red) Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung bietet am Mittwoch, 1. April, von 9.30 bis 12 Uhr einen Sprechtag in der Verbandsgemeinde in Prüm.



