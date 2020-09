Ortsentwicklung : Das lange Warten auf neues Bauland in Herforst

Das lange Warten auf neues Bauland in Herforst

Wann zum Spatenstich für das nuee Baugebite in Herforst eingeladen werden kann, ist noch unklar. Geplant ist der Baubeginn jedoch für nächstes Jahr. Foto: pfeil martin

Herforst Nachfrage nach Baustellen gibt es in Herforst, aber leider hat die Gemeinde keine eigenen Baustellen mehr. Das neue Baugebiet am Sportplatz zieht sich durch verschärfte Maßnahmen hin.

(chb) Eigentlich ist die Erschließung eines Baugebiets ein ganz normaler Vorgang. Dennoch braucht es von Seiten der Beteiligten manchmal viel Geduld und gute Nerven, bis endlich neue Häuser gebaut werden können. Beides hat man in Herforst. Ortsbürgermeisterin Sigrun Heinemann berichtet: „Man muss den Bestimmungen Rechnung tragen. Das Baugebiet, das wir erschließen wollen, liegt neben dem Sportplatz und es gibt Stellen, an denen unter dem Sandstein Fels ist. Das dauert seine Zeit.“

Die erste Hürde, ein Lärmgutachten, das wegen der Lage am Sportplatz notwendig war, ist bereits genommen. Jetzt geht die Gemeinde mit rund 1300 Einwohnern die Frage der Niederschlagsentwässerung an, die sich durch das teilweise felsige Gelände schwierig gestaltet. Erste Überlegungen gingen dahin, dass man das Wasser in Auffangbecken leiten wollte, aber das wäre sehr aufwendig und teuer. „Zudem gibt es wahrscheinlich Bauherren, die das Niederschlagswasser sammeln wollen“, sagt Sigrun Heinemann.