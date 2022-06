Regionalgeschichte : Vor über 150 Jahren: Wie die Eifeler Armut in Bettingen und Reichtum in Kaschenbach erlebt haben

Harte Handarbeit während der Wintermonate: Männer in der Vulkaneifel beim Dreschen von Getreide, aufgenommen in den 1920er Jahren. Foto: Josef Ferber

Alsdorf TV-Leser Heinrich Ewen aus Wittlich hat sich mit den wirtschaftlichen Verhältnissen in der Südeifel Mitte des 19. Jahrhunderts befasst. Sein Gastbeitrag zeigt, wie das Leben damals für viele Familien auf dem Land war.

Matthias Reis wirkte von 1900 bis 1916 in der Pfarrei Alsdorf (heute Eifelkreis Bitburg-Prüm) als Seelsorger. Er war ein guter Pastor und zugleich ein guter Beobachter seiner Umwelt – und darin der Menschen, die ihm bei seiner Arbeit begegneten. In einer Art Tagebuch vermerkte er, was in seinen Augen wichtig war. Er ließ sich von alten Leuten erzählen, wie es früher war. Und so berichtet er von Ereignissen im 19. Jahrhundert.

Stellen wir uns vor, er unterhielt sich um 1900 mit etwa 80-jährigen Männern oder Frauen, die aus ihrer Kindheit erzählten. Dann waren damit wohl die Jahre 1830 bis etwa 1855 gemeint. In seinem Tagebuch ist ein Abschnitt überschrieben: „Wirtschaftliche Verhältnisse in der Mitte des 19. Jahrhunderts.“ Darin berichtet er unter anderem von der Ernte des Getreides bei einem Großbauern.

Getreideernte – „Kornschnitt“

Im Nachbarort Kaschenbach gab es eine Familie, die viele Morgen Ackerland besaß. Zur damaligen Zeit bezeichnete sich der Eigentümer mit dem Titel „Gutsbesitzer“. Man kann sich vorstellen: Selbst für kürzere Wege hat er ein Gefährt, eine Kutsche, die von einem oder zwei Pferden gezogen wird. Eine ganze Reihe Knechte und Mägde dienen in dem großen bäuerlichen Betrieb. Wenn das Getreide reif ist, sind viele Hände notwendig, die nicht allein von den eigenen Leuten aufgebracht werden können. Der Bauer macht sich mit seinem Gefährt, einer Kutsche auf, zu den nicht weit entfernten „armen“ Dörfern wie Ernzen und Ferschweiler.

Hier wohnen zumeist Menschen, die keine Felder besitzen und gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Hier warten schon Männer und Frauen auf Arbeit. Der Bauer spricht sich mit zwölf bis 18 Leuten ab, die als Schnitter auf seinem Landgut arbeiten sollen. Ob diese jeden Morgen den Weg nach Kaschenbach gingen oder während des sogenannten Kornschnitts dort übernachteten, wird nicht erwähnt. Die einfache Bevölkerung ging damals alle Wege zu Fuß, selbst wenn es viele Kilometer waren. Man kannte kein Auto oder Fahrrad, wohl eine von einem Pferd gezogene Kutsche, die aber nur ein Reicher sich leisten konnte.

Gemähtes Getreide haben die Schnitterinnen von Hand zu Garben gebündelt. Danach stellte man sie im Kreis zu solchen „Kasten“ auf – je etwa acht bis zehn Garben zusammen. Foto: TV/privat

Zu welcher Zeit begann deren Arbeit? „Dieselben gingen des Morgens schon um 3 Uhr aufs Feld“, so schreibt Reis, „die Arbeit dauerte bis abends 9 Uhr.“ – Ja, zur damaligen Zeit kannte man keine Mähmaschine, das Getreide musste mit der Sense per Hand gemäht werden, und das viele Stunden lang. Wenn es am Boden lag, musste es per Hand mit einer Sichel aufgenommen und zu Garben gebündelt werden. Das erledigten wohl die Frauen. Danach stellte man die Garben zu „Kasten“, etwa acht bis zehn Stück im Kreis zusammen auf. Froh über ihre erledigte Arbeit (und froh wohl auch über das verdiente Geld), verließen sie spät das Feld. Reis schreibt weiter: „Dann kamen die Schnitter und Schnitterinnen singend in Scharen nach Hause!“

Was war der Lohn für diese Menschen – hier für 18 Stunden teils schwere körperliche Arbeit? „Die Männer bekamen 60 Pfennig, die Frauen 30 Pfennig Tageslohn.“ Der Samstag war damals genauso ein Arbeitstag wie die übrigen Werktage. Man arbeitete täglich bis zum Einsetzen der Dunkelheit. Für eine Woche Arbeit erhielt also ein Mann 360 Pfennig oder einen Taler, eine Frau 180 Pfennig oder 15 Groschen (= ½ Taler).

Interessant ist die Frage: Was konnten diese Menschen für dieses Geld kaufen? Was waren die Preise zu der damaligen Zeit, um das Jahr 1850? Man bezahlte laut Internet für ein Pfund Fleisch oder ein Brot 42 Pfennig, für ein Pfund Butter 72 Pfennig, ein Pfund Mehl 14 Pfennig, eine Portion Gemüse 18 Pfennig und für einen Liter Milch 15 Pfennig. Kurz, für den Lebensunterhalt vieler Familien wurde nicht genügend Geld verdient; Armut war die Folge. Und so blieb für etliche Familien – da es keinerlei Unterstützung gab – nur ein Ausweg übrig, das Betteln. Sie rechneten mit der Barmherzigkeit der Mitmenschen.

Betteln

Ein weiterer Eintrag im Tagebuch von Pastor Reis bezieht sich auf Kaschenbach. Diesen kleinen Ort mit wenigen Häusern, aber reichen Bauern suchen an einem Tag in der Woche viele Leute auf, vornehmlich aus Bettingen, rund zehn Kilometer Fußweg durch die Wälder entfernt. Das reine Arbeiterdorf hatte damals viele kinderreiche Familien, die keinen Grund und Boden besaßen. Das wenige Einkommen zwang sie oft, betteln zu gehen. Reis erwähnt: „Wegen des geringen Tagelohns und der so oft teuren Lebensmittel mussten die Armen betteln gehen. Die Armen und zumal die Kinder mussten oft hungrige Tage durchmachen.“

An anderer Stelle wird berichtet, dass Kinder lediglich mit einer trockenen Scheibe Brot, ohne irgendwelchen Belag, als Pausenbrot zur Schule gingen. In manchen Familien mussten Kinder sogar richtig hungern. Das in den Augen der Armen reiche Bauerndorf Kaschenbach wurde Zielort für Bettler. „Von Bettingen kam der halbe Ort betteln“, schreibt Reis. Man kannte sogar einen bestimmten Tag, an dem die Familien kamen: „Der Betteltag war für Kaschenbach mittwochs. Die Frauen kamen gewöhnlich zu Scharen und waren von Kindern umgeben.“ Die Einwohner stellten sich auf diesen Mittwoch ein, indem sie bereits am Vortag in jedem Haus sechs bis acht Brote verschnitten – wie von Reis berichtet –, um sie den Bettlern zu spendieren.

Dreschen

Von einer schweren Arbeit berichtet Reis weiter: „Im Winter wurde gedroschen.“ Das im Herbst geerntete Getreide lagerte in der Scheune. Nun war die Zeit gekommen, die Körner zu ernten. Es gab keine Dreschmaschine – man kannte den Dreschflegel. Das war ein Stock, an dem, durch ein Lederband lose verbunden, ein Holzklotz hing. Das Getreide wurde in der Scheune ausgebreitet und mit diesem Flegel Stunde um Stunde geschlagen. Es standen mehrere Drescher nebeneinander und gegenüber und schlugen im Takt auf das Getreide ein. Wenn alle Körner aus den Ähren geschlagen waren, wurde das leere Stroh aufgehoben. Und wieder wurden Getreidegarben ausgebreitet und das Dreschen fortgesetzt. Eine mühevolle Muskelarbeit.

Darüber schreibt der Autor Reis: „Im Winter wurde gedroschen von Allerheiligen (1. November) an bis in die Osterwoche.“ In welchen Stunden wurde diese Arbeit verrichtet? Auch in der Zeit, als andere schliefen: „Jeden Morgen musste um 1 Uhr aufgestanden werden. Um ½ Zwei begann das Dreschen und dauerte bis 8 Uhr.“ Das waren sechseinhalb Stunden harter Arbeit. „Dann wurde gefrühstückt.“

Worin bestand diese Mahlzeit? Man kannte zur damaligen Zeit kein Frühstück unserer Tage mit Brötchen, Butter, Marmelade, Wurst. Es gab den „Morgenbrei“, ein Mehl-Milch-Gemisch. Ein alter Mann aus Alsdorf, geboren 1870, berichtete seinerzeit, dass manche Männer sich freiwillig zum Dreschen auf dem Ober­ecker Hof im Ort anboten. Nur aus dem Grund, den Morgenbrei zu bekommen. Dieses „Frühstück“ war zugleich die Bezahlung für die vielen Stunden Drescharbeit.

Die bäuerliche Kost, solange die Kartoffel sich noch nicht durchgesetzt hatte, beschreibt Sabine Doering-Manteuffel in ihrem Buch „Die Eifel“. Sie bestand aus Roggenbrot und Haferbrei, Suppe und Mus, für das man gerösteten Hafer verwendete. Die warme Mahlzeit bestand aus geriebenem Brot, Wasser oder Milch und Mehl. Bisweilen kam ein Mus auf den Tisch, in dem – sofern vorhanden – Kartoffeln und Gemüse verarbeitet waren.

Dreifelderwirtschaft

Zur damaligen Zeit kannte man keinen Kunstdünger; zum Düngen der Felder benutzte man den Dung, den die Tiere – Kühe, Pferde, Schafe und Ziegen – hinterließen. Da nur dieser zur Verfügung stand, blieben die Ernten immer dürftig. Damit der Acker, auf dem man zuletzt geerntet hatte, wieder sich erholte, hielt man ihn für das nächste Jahr frei vom Aussähen. Er lag also brach. Darauf wuchs dann Unkraut. Diese brachliegenden Äcker waren Weidefläche für Schafe und Schweine.

Ein Großbauer berichtete dem Autor Reis folgendes: „Wir hatten 80 Morgen jährlich brach liegen. Auf dem Brach­distrikt ging die Schaf- und Schweineherde. Die Schafherde zählte gewöhnlich rd. 250 und die Schweineherde rd. 90 Stück.“ Es fällt auf, dass die Schafe nicht nur für die Wolle gehalten wurden, sondern zur Fleischproduktion. So schreibt Reis: „Die Schafe konnten gewöhnlich 2 x im Sommer fett gemacht werden.“ Diese Tiere waren offensichtlich billige Fleisch- und Woll­lieferanten, denn: „Den ganzen Sommer über wurden die Schafe zu Hause nicht gefüttert. Bloß etwas bekamen dieselben im Winter, wenn sie nicht herausgehen konnten.“

Selbst die Tiere mussten sich an die Lebensweise der Menschen angleichen. Es durfte nur so viel wie unbedingt notwendig an Nahrung zu sich genommen werden. Doering-Manteuffel zitiert einen Autor, der über die Eifel schreibt: „Das Hornvieh gewährt im Frühjahr den traurigsten Anblick ... außer Stroh und Strohhäcksel kriegt es im Winter wenig zu kosten. Ein Teil des kostbaren Strohs musste überdies zum Decken und Nachbessern der Stroh­dächer zurückbehalten werden und stand dem Vieh als Futter nicht zur Verfügung.“

Fazit

Das Leben der Menschen in unseren Tagen hat ebenso wie in früheren Zeiten seine schönen, aber auch seine dunklen Seiten. Aber doch war das Leben der Menschen vor rund 200 Jahren ein Leben, in dem die körperliche Kraft eine große Rolle spielte. Es gab mit ganz wenigen Ausnahmen keine Fahrzeuge wie etwa das Auto. Sämtliche Wege – mochten diese noch so weit sein – mussten zu Fuß zurückgelegt werden.

Man kannte keine oder nur wenige Maschinen, die den Menschen in seiner Arbeit unterstützt hätten, Muskelkraft war gefragt. Die Mahlzeiten waren einfach und bescheiden – für eine Reihe von Menschen war der Hunger an der Tagesordnung. Kinder mussten schon früh körperliche Arbeiten verrichten; sie hatten kaum Freizeit und manche konnten sich nicht satt essen. Der soziale Unterschied ist augenscheinlich: Hier ein gewisser Reichtum – vor allem an Lebensmitteln – und dort Armut, gepaart mit Hunger. Man kannte keine staatliche Unterstützung. Mensch und Tier mussten bescheiden leben.

Auf der anderen Seite waren die Menschen gezwungen, sich umeinander zu kümmern und hielten zusammen. Bettler erhielten Nahrung von Menschen, die barmherzig waren. Man kannte keine Altenheime – alte Leute blieben im Kreis der Familie und wurden betreut bis zum Tod.