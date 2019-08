Touristische Infrastruktur : Gondorfer Hotel dämmert vor sich hin

Gondorf Noch immer gibt es im Hotel Terra Ventura keinerlei Anzeichen dafür, dass dort auch mal wieder Touristen übernachten. Vielmehr machen sich Unkraut und Büsche breit. Und ein Brandschutzkonzept fehlt nach wie vor.

„Leider ist es gerade nicht möglich, diese Unterkunft auf unserer Seite zu buchen. Aber Sie können noch zahlreiche andere Unterkünfte in der Nähe finden – gleich hier.“ Auf der Suche nach einem Hotel im Eifelkreis Bitburg-Prüm wird bei „Booking.com“ das Hotel Terra Ventura in Gondorf noch aufgeführt, nur buchen kann man nicht, wie oben zu lesen ist. Dafür sind schöne Fotos der Anlage am ­Eingang des Ferienortes Gondorf zu sehen, wie übrigens auch auf anderen Portalen wie holidaycheck.de oder trivago.de

Auf der Homepage des Hotels ist dann zwar eine Telefonnummer zu finden, doch „diese Nummer ist nicht vergeben“, bekommt der Anrufer zu hören. Schaut man sich das einst gut gebuchte Hotel in Gondorf an, dann versteht man gleich, warum man hier nicht buchen kann. Das Hotel in der Philippsheimer Straße liegt im Dornröschenschlaf. Gras und Unkraut machen sich zwischen dem Pflaster und im Frontbereich des Gebäudes breit, Büsche wachsen ungehindert in die Höhe und in die Breite, ein voller Abfall-Container steht herum, ein Hausgiebel ist nur zur Hälfte gestrichen. Ein neuer Anlauf sieht anders aus. Denn noch im Januar war die Rede davon, dass der Besitzer des Hotels die Wiederaufnahme des Betriebs plant (der TV berichtete am 14. Januar). Nun neigt sich die Urlaubszeit dem Ende zu, aber das Hotel, das sich nur wenige Meter vom Eifelpark Gondorf befindet, steht für Gäste nicht zur Verfügung.