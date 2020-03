Bitburger Unternehmen Hilco liquidiert : Das leise Ende einer lauten Firma

Was geschieht mit der ehemaligen Firma Hilco? Darüber gibt es seitens der Geschäftsführung keine Aussagen. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg Den Bitburger Tunnelbauer Hilco gibt’s nicht mehr. Das Unternehmen wurde liquidiert, die Mitarbeiter entlassen, Anlagen und Maschinen werden derzeit versteigert. Sprechen möchte darüber offiziell niemand.

Es ist ungewöhnlich leise am Bittenbach. Kein Mensch ist auf dem Firmengelände der Hilco Tunnelvortriebstechnik GmbH im Bitburger Stadtteils Masholder zu sehen. Wer über den Zaun auf das Grundstück des Unternehmens schaut, sieht Teile von Tunneln und Rohren herumliegen.

Stapler stehen herum. Und Bagger, mit den Schaufeln noch in der Erde, als hätten die Fahrer sich gerade in die Mittagspause verabschiedet. Doch die Maschinen stehen bereits seit einer Weile still.