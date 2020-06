Plütscheid : Millionen für eine stillgelegte Müllkippe

Damit wieder Gras über die Sache wachsen kann: Im Frühjahr haben die Bauarbeiter begonnen, die Müllberge in Plütscheid mit Folie und Erde abzudecken. Foto: TV/Christian Altmayer

Plütscheid Eine große Summe Geld investiert der Zweckverband Abfallwirtschaft in die Schließung der Deponie Plütscheid. Die Arbeiten sollen 2022 abgeschlossen sein, die Nachsorge weitere 30 Jahre in Anspruch nehmen.

Wie gelbe Käfer sehen die Baumaschinen von Weitem aus. Auf dem gewaltigen Hügel, der aus dem Talkessel herausragt, wirken die Geräte kleiner als sie sind. All die Lastwagen und Traktoren, die immer neue Ladungen Erde herbei karren. Und die Bagger, die sie aufschichten. Um den 30 Meter hohen Müllberg darunter ein für alle mal zu begraben.

Es hat sich einiges angesammelt, seit die Hausmülldeponie Plütscheid 1947 eröffnet wurde. Circa 1,67 Millionen Kubikmeter Abfall aus dem gesamten Kreisgebiet wurden hier auf dem 10 Hektar großen Areal an der Landesstraße 12 entsorgt. Genug, um über eineinhalb Millionen handelsübliche Container zu füllen. Selbst die Cheops-Pyramide in Gizeh bekäme man damit mehr als halbvoll.

Info Werstoffhöfe im Eifelkreis Bis 2017 konnten Eifeler Bürger in Plütscheid noch Wertstoffe abgeben. Das Entsorgungszentrum wurde aber im Zuge der Eröffnung der Anlage in Rittersdorf geschlossen. Seitdem gibt es im Kreis nur noch diese eine Station. Das reicht nach Angaben von ART-Pressesprecherin Kirsten Kielholtz aus: „Man fährt ja nun nicht täglich zum Wertstoffhof.“ Klagen gebe es keine. Zwar war vor Jahren angekündigt worden, auch im Raum Prüm nach Standorten für ein neues Entsorgungszentrum zu suchen. Gelungen sei dies bislang nicht, sagt Kielholtz. In naher Zukunft sei auch keine Neueröffnung im Norden des Kreises geplant.

Kurzum: Der Zweckverband Abfallwirtschaft Trier (ART) steht in Plütscheid vor einer Mammutaufgabe. Vor vier Jahren hat das kommunale Unternehmen die seit 2005 geschlossene Deponie vom Eifelkreis übernommen – inklusive der Kosten für die Nachsorge.

6,5 Millionen hatte zwar bereits der Eifelkreis in die Stilllegung der Halde investiert. Tausende Kubikmeter Stauseeboden aus Biersdorf auf einem Teil des Geländes aufgetragen. Der größte Teil der Anlage muss aber noch abgedeckt werden. Kostenpunkt: weitere 10,7 Millionen Euro, die jetzt Schicht um Schicht auf den Müllberg aufgetürmt werden.

Die erste Lage ist eine zusammengeschweißte schwarze Folie. Darüber kommen eine weitere Kunststoffschicht und ein Flies, erklärt Projektleiter Herbert Hüser: „Wir packen die Deponie in eine Art Plastikhaut ein.“ Darüber schieben die Bagger schaufelweise Erde zusammen. Jeder Schritt werde dabei durch unabhängige Gutachter überwacht, sagt Hüser, jede einzelne Schweißnaht zwischen den Folien kontrolliert.

Warum das alles nötig ist? Der Müll, vor allem die organische Masse, arbeitet. Und produziert für die Umwelt schädliche Emissionen. Treibhausgase wie Methan können in die Luft austreten, Phosphate und Stickstoff in die Prüm sickern, das Algenwachstum beschleunigen und Fische gefährden.

„Das alles hatte man beim Bau der Anlagen damals aber nicht ausreichend bedacht“, sagt Verbandschef Max Monzel – beziehungweise es mit der Abdeckung nicht allzu genau genommen.

Und das ist einer der Gründe, warum die Müllkippen dieser Art inzwischen ausgedient haben. Heute wird der Abfall aus den schwarzen Tonnen zum ART nach Mertesdorf gebracht, wo er getrocknet, sortiert, zum Teil verwertet, aber zum Teil auch als fossiler Brennstoff weitergegeben wird.

Das ist ein wesentlich umweltschonenderer Umgang mit unseren Siedlungsabfällen als in früheren Zeiten. Die teuren Altlasten der früheren Deponien, etwa in Plütscheid, aber bleiben. Sie zu verbrennen, sei „wirtschaftlich überhaupt nicht darstellbar“, erklärt Ingenieur Hüser. Da hilft also nur: einpacken.

In Plütscheid muss daher jetzt ein dichter Mantel um den Abfall her, aus dem nichts heraus und in den nichts hineingelangen kann, während eine Kläranlage das Sickerwasser reinigt und die Gase abgesaugt und in Wärme umgewandelt werden.

Bis die Abdeckung fertig ist, werden wohl noch mindestens zwei Jahre vergehen. Hüser rechnet im März 2022 mit dem Abschluss der Bauarbeiten, die im Frühjahr begonnen haben.

Doch auch nachdem die Bagger der beauftragten österreichischen Firma Strabag abgezogen sind, hat sich das Problem mit dem Müll lange nicht entsorgt. Denn dann beginnt erst die Nachsorgephase.

Der millionenschwere Deckel, den der Zweckverband der früheren Deponie gerade verpasst, reicht dem Gesetzgeber nicht. Der verlangt nämlich, dass der ART das Gelände mindestens weitere 30 Jahre im Blick behalten muss. Erst 2052 dürfe sich also – mit Zustimmung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord – der Zweckverband vollständig vom Gelände zurückziehen. Solange müssen Mitarbeiter kontrollieren, ob die Abdeckung noch dicht ist, die Klär- und die Gasfassungsanlage läuft.

Auch das kostet Geld. Auf rund eine halbe Million Euro pro Jahr schätzt der Projektleiter die Kosten. Das sind weitere rund 15 Millionen bis 2052. So landen wir dann insgesamt bei 25 Millionen Nachsorgekosten für eine einzige ehemalige Deponie. Und derer gibt es viele im Verbandsgebiet des ART.

„Die Kippe in Plütscheid ist nur eine von 25 ehemaligen Müllhalden, um die wir uns kümmern müssen“, sagt Geschäftsführer Monzel. Dafür seien Rückstellungen von rund 142 Millionen Euro nötig, die der Zweckverband heranschaffen müsse.

Das sei auch der Grund für die Erhöhung der Müllgebühren Anfang des Jahres gewesen. Denn zum einen habe man wegen der Nullzinspolitik kaum vom Ersparten profitiert. Andererseits seien die Kosten für die Sanierungen enorm gestiegen. Diese fehlenden Millionenbeiträge, sagt Monzel, könnten nur von den Gebührenzahlern aufgefangen werden.

Damit wieder Gras über die Sache wachsen kann: Im Frühjahr haben die Bauarbeiter begonnen, die Müllberge in Plütscheid mit Folie und Erde abzudecken. Foto: TV/Christian Altmayer

Damit wieder Gras über die Sache wachsen kann: Im Frühjahr haben die Bauarbeiter begonnen, die Müllberge in Plütscheid mit Folie und Erde abzudecken. Foto: TV/Christian Altmayer