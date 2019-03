Das mittelalterliche Kronenburg, in der nordrhein-westfälischen Eifel gelegen, ist der Inbegriff von Eifelromantik. Fachwerk gibt es immer, Kunst manchmal und schützenswerte Fauna seit einigen Jahren. Von Angelika Koch

Eigentlich müssten hier die fernsehtauglichen Eifelkrimis spielen: Das stille Örtchen Kronenburg – sich jeglichem Kalauer widersetzend auf einem Felssporn über dem Kylltal gelegen – nimmt es spielend mit jeglicher Romantik auf, die etwa einen Inspektor Barnaby umrahmt.

Still ist es hier im historischen Ortskern tatsächlich, meistens jedenfalls, denn in den engen mittelalterlichen Gassen aus Kopfsteinpflaster, Fachwerk und weiß gekalkten Mauern gibt es keines der üblichen Geschäfte und Autos parken üblicherweise vor dem Stadttor.

Wochentags kann man tiefenentspannt schlendern und vollkommen vergessen, dass man im 21. Jahrhundert lebt und die übliche Form der Anreise keine Pferdekutsche ist. Lediglich an Wochenenden und vor allem anlässlich der spätsommerlichen Kronenburger Kunst- und Kulturtage (KKK) sowie zum Weihnachtsmarkt jedoch erwacht die Postkartenidylle zu überaus lebendigem Trubel, dann sind Scheunen, die halbe Handvoll Cafés und winzige Kunstgewerbelädchen offen für Besucher.

1277 wurde Kronenburg erstmals erwähnt. Die Ritter der Edlen von Dollendorf waren hier zu Hause und genossen wohl auch den schönen Weitblick über das Tal, in dem seit 1977 ein langgezogener Stausee zu Freizeit-Action am und auf dem Wasser lockt. Ihre Burg ist heute nur noch eine Ruine, der Blick über das grüne Dickicht der Eifelwälder und Wiesen ist geblieben. Mal gehörte der Ort zu Luxemburg, kurzzeitig sogar zu Spanien, war mal französisch oder auch eine mecklenburgische Exklave. Vielleicht macht so viel Wandel gelassen, jedenfalls atmet das Dorf heute Entschleunigung pur weitab internationaler Turbulenzen. Was insbesondere die doch zahlreichen niederländischen Touristen natürlich nicht davon abhält, alles total „lekker“ und „mooi“ zu finden. Echte Andacht erlebt man in der Kirche St. Johann Baptist aus dem frühen 16. Jahrhundert, die eine architektonische Rarität darstellt: Ihr Kirchenschiff wird durch eine einzige Säule gestützt, der Kirchturm ist zugleich ein Wehrturm. Jenseits der Gassen liegt ein anderes, neueres Ziel für Kunstfreunde: die wechselnden Ausstellungen im Kunstkabinett des Hasenberghofs, nur einen ganz kleinen Spaziergang durch das Oberdorf Richtung Baasem entfernt.

Hier hat ein wohlhabender Rheinländer ein großzügiges Hofareal gekauft und aufwändig renoviert. Es ist ein Zuhause entstanden für Gemälde vor allem der Düsseldorfer Malerschule bis zur Moderne. Ein Herz hatte Hans Günther Axe, der Stifter, auch für notleidende Tiere sowie für vom Aussterben bedrohte Haustierrassen. Sie werden hier in einem so genannten Archehof betreut und am Leben erhalten, auch geht es um ökologische Zusammenhänge. Welchen Sinn das alles macht und wie das geht, wird Interessierten – vor allem Schulklassen – hautnah vermittelt, es ist ein ausgefeiltes Angebot entstanden.

Info: www.

nordeifel-tourismus.de/

sehenswertes-kultur/historische-

ortskerne/kronenburg;

www.freiesforumkronenburg.de/kunst-und-kulturtage;

www.axe-stiftung.de

FOTO: TV / Angelika Koch

