Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik Ausgezeichnet: Regino-Gymnasium ist MINT-freundliche Schule

Beispielhaft einige Punkte genannt, die zu dieser Auszeichnung geführt haben: Ein klares Bekenntnis zu den Fächern Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften. Eine Vielzahl von Grund- und Leistungskursen in den genannten Fächern. Großes außerunterrichtliches Engagement im MINT-Bereich durch die Arbeit in mehreren AGs (MINT-AG im Schülerforschungszentrum und vor Ort, Forscher-AG sowie einer Programmier-AG in den vergangenen Jahren) und durch die Teilnahme an einer Vielzahl von Wettbewerben (Känguru-Wettbewerb, Landeswettbewerb Mathematik, Jugend forscht, Leben mit Chemie, Jugend testet). Außerdem noch: Zertifikate für Schüler, die sich im MINT-Bereich besonders hervorgetan haben, Fortbildungen der Lehrer und eine hohe Anzahl von Mädchen, die sich in diesem Bereich engagieren und erfolgreich an Wettbewerben teilnehmen.