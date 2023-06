Nachhaltigkeit „Reparieren statt wegwerfen“ – das Repair Café in Bitburg unterstützt die Nachhaltigkeit

Ein kaputter Staubsauger, ein defekter Plattenspieler oder ein wackliger Tisch? Seit Beginn vergangenen Jahres bietet das Team des Repair Cafés in Bitburg an jedem letzten Donnerstag des Monats seine Dienste an. Unter dem Motto „Reparieren statt wegwerfen“ können die „Klienten“ zahlreiche Gegenstände kostenlos reparieren lassen. Dabei erfolgen die Reparaturen unter professioneller Anleitung und mit Werkzeugen in gemütlicher Atmosphäre.