Serie : Das Rursee-Ungeheuer

Info

Die Autorin der Bücher „Glücksorte in der Eifel“ und „Eifel für Fortgeschrittene“ liest aus ihren Werken am Sonntag, 18. Oktober, in Gillenfeld (11 Uhr), Manderscheid (14 Uhr) und Sankt Thomas (16 Uhr). Flyer mit weiteren Infos liegen vor und können angefordert werden. Die Teilnahme ist frei, die Gruppengröße ist begrenzt, aktuelle gesetzliche Regeln werden berücksichtigt (Abstand, Gesichtsmaske, Händehygiene). Anmeldung erforderlich beim Veranstalter: KEB Westeifel, Telefon 06551/9655640, E.Mail an keb.westeifel@bistum-trier.de