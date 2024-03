Umfrage zum Beda-Markt in Bitburg Das sagen Besucher zum Bitburger Beda-Markt

Christian Thommes kommt aus Messerich und betreibt dort „Chrissis Alpaka-Kiste“. Er verkauft auf dem Markt alles rund um das Tier. Socken, Mützen, Schals und vieles mehr aus Alpaka-Wolle finden ihre Käufer. Zur neuen Platzierung des Kunsthandwerks am Platz „Am Markt“ sagt er: „Das ist schon okay so. Wir sind Teil des Marktes, der durch die ganze Stadt geht und fühlen uns nicht abgegrenzt.“