Kostenpflichtiger Inhalt: Eltern zahlen ab August vier statt 3,75 Euro pro Tag : Das Schulessen im Eifelkreis wird teurer

110 000 Essen werden jährlich in den Kantinen der weiterführenden Schulen im Eifelkreis ausgegeben. Für die Kommune ist das ein Verlustgeschäft. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Bitburg-Prüm Vier statt 3,75 Euro werden Eifeler Eltern ab August 2020 für die Verpflegung ihrer Kinder ausgeben müssen. Das ist seit der vergangenen Kreistagssitzung beschlossene Sache. Die SPD hat gegen die Preiserhöhung gestimmt. Einer der Gründe: In anderen Kommunen bekommen Kinder günstigeres Essen.

Ein Tagesessen in Eifeler Schulkantinen kostet derzeit 3,75 Euro. Doch damit ist ab Sommer 2020 Schluss. Nach dem ersten August zahlen Eltern pauschal pro Kind und Tag vier Euro, also 25 Cent mehr. Das hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Nicht alle Fraktionen stimmten allerdings für den Vorschlag, der zuvor fast geräuschlos durch den Schulträgerausschuss ging (der TV berichtete).

Vor allem aus den Reihen der SPD wurde bei der Kreistagssitzung Kritik an der Preiserhöhung laut. Denn die treffe vor allem Geringverdiener hart. „Und das ist weder sozial noch gerecht“, sagt die Sozialdemokratin Katja Zunker. Zwar müssen Familien, die unter die Einkommensgrenze von 26 500 Euro im Jahr fallen, überhaupt nicht für das Essen in den weiterführenden Schulen zahlen. Eltern, auch viele Alleinerziehende, die knapp über der Marke liegen, aber schon. „25 Cent am Tag“, erklärt Zunker: „Im ersten Moment hört sich das nach Peanuts an.“ Doch für viele Menschen seien vier Euro pro Tag, und somit etwa 20 Euro im Monat, viel Geld. Vor allem im Vergleich.

Denn noch 2013 mussten Väter und Mütter nur drei Euro pro Tag und Essen beisteuern. Das entspricht einer Kostensteigerung von 30 Prozent in sechs Jahren. Auch der Blick in die Nachbarkommunen lässt den Eifelkreis verhältnismäßig teuer wirken: In Trier kostet das Schulessen 3,30 Euro, im Kreis Bernkastel-Wittlich sogar nur 3,23 Euro. Die Verwaltung hält dagegen: Die Ausgabe von jährlich 110 000 Kantinenessen sei für den Kreis ein Verlustgeschäft. Und die finanzielle Lage habe sich durch das sogenannte „Starke Familien Gesetz“ noch verschärft. Denn dieses sieht unter anderem vor, dass ärmere Familien keinen Beitrag mehr zum Schulessen zahlen müssen.

Für Menschen, die Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, ist der Elternbeitrag gestrichen. Zuvor beteiligten sie sich mit einem Euro pro Essen.

Lesen Sie auch Schulspeisung : Wird das Schulessen bald teurer?

Dieser Betrag fehle nun in der Kalkulation und müsse durch die Preissteigerung ausgeglichen werden. enn Fördergeld vom Bund gibt es, das hat die Verwaltung bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion nachgefragt, nicht. Durch die neue Satzung nimmt der Kreis jährlich etwa 27 500 Euro mehr ein. Dies reiche aber nach wie vor nicht, um die Finanzierungslücke zu schließen.