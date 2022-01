Tierhaltung und Traditionen : Das grunzende Glück

Landwirt Andreas Billen hält seine Schweine auf Stroh, lässt ihnen mehr Platz und geht deshalb auch davon aus, dass sie glücklich sind. Das gilt auch für diese hochtragenden Sauen, die zudem bis zum Abferkeln auch noch draußen an der frischen Luft sind. Foto: Uwe Hentschel

RITTERSDORF Neben Marienkäfern, Schornsteinfegern, Hufeisen und vierblättrigen Kleeblättern müssen gerade zum Jahreswechsel auch Schweine als Glückssymbol herhalten. Schweine selbst werden in der Regel vom Glück weniger verfolgt. Doch es gibt auch Ausnahmen.

Man kann es nicht schönreden: In wahrscheinlich mehr als 99 Prozent der Fälle endet das Leben eines Schweins frühzeitig. Und bei den allermeisten dieser durchaus intelligenten und sehr sozialen Tiere ist das Leben nicht nur kurz, sondern alles andere als schön.

Wie kommt also die Assoziation von Schwein und Glück? Vierblättrige Kleeblätter haben immerhin das Glück, dass sie meistens erst gar nicht entdeckt werden, Marienkäfer werden weder gemästet noch gegrillt und einem Hufeisen ist es völlig egal, was man mit ihm anstellt. Warum also gerade das Schwein?