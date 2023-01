Bilanz des Stansdesamtes : Unterschiede zum Rest von Deutschland: Das sind die beliebtesten Vornamen in Bitburg

Bitburg In Bitburg sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Kinder geboren worden und mehr Menschen gestorben als in den Vorjahren. Bei den beliebtesten Babynamen gibt es Unterschiede zu Trier und dem Rest der Republik.

In Bitburg gab es im Jahr 2022 deutlich weniger Geburten und mehr Sterbefälle als in den vergangenen Jahren. Das teilt das Standesamt in einer Bilanz mit. Demnach wurden in der Bierstadt im vergangenen Jahr 421 Kinder geboren. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 waren es noch 499. Schon damals handelte es sich um einen Rückgang, 2020 wurden 573 Kinder geboren. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Auch im Jahr 2022 wurde nach Angaben des Standesamtes kein Kind tot geboren. Dies war auch schon 2021 der Fall, 2020 wurden leider zwei Kinder tot geboren. 2022 kamen etwas mehr Jungen (216) als Mädchen (205) zur Welt.