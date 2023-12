Das steht 2024 an Für Bitburgs Zukunft: In diese Projekte investiert die Stadt fast 17 Millionen Euro

Bitburg · In der Stadt Bitburg steht im kommenden Jahr viel auf dem Programm. 16,7 Millionen Euro will die Verwaltung investieren. So viel, wie schon lange nicht mehr. Wohin das Geld fließt und worüber sich der Bürgermeister ärgert.

20.12.2023 , 06:28 Uhr

Das lässt sich Bitburg laufend was kosten: Den Betrieb des Cascade-Schwimmbads, der Stadthalle und der Eissporthalle muss die Stadt Jahr für Jahr mit zusammen rund zwei Millionen Euro unterstützen. Foto: Andreas Conrad

Die gute Nachricht vorneweg: In Bitburg soll kommendes Jahr wieder richtig investiert werden. Der Entwurf für den Haushalt 2024 sieht dafür ein Budget von 16,7 Millionen Euro vor. Das sind fast drei Millionen Euro mehr als in diesem Jahr.