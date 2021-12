Bildung : Biesdorfer St.-Josef-Gymnasium bietet „Tag der Neuen“ zum Kennenlernen an

Biesdorfer St.-Josef-Gymnasium bietet „Tag der Neuen“ zum Kennenlernen an

Tolle Mitmachaktionen gibt es am Tag der Neuen des Privaten St.-Josef-Gymnasiums in Biesdorf. Foto: St.-Josef-Gymnasium Biesdorf

Biesdorf (red) Das Private St.-Josef-Gymnasium können Schülerinnen und Schülern der Klasse vier und ihre Eltern am Samstag, 8. Januar, von 14 bis 17 Uhr unter dem Titel „Tag der Neuen“ näher kennenlernen.

Verbindliche Termine für den „Tag der Neuen“ gibt es unter Telefon 06566/8060 oder per E-Mail an schule@sjg-biesdorf.de. Für die Veranstaltung gelten die am 8. Januar aktuellen Corona-Regeln.