Beruf : 90 Jahre Biesdorfer Schulgeschichte gehen in den Ruhestand

Schulleiter Jürgen Gieraths (links) und der Geschäftsführer des Trägers, Ingo Maiers (rechts), dankten Hilar Seer, Ingrid Müller und Joachim Hillesheim für deren langjährige und erfolgreiche Tätigkeit am SJG Biesdorf. Foto: St.-Josef-Gymnasium Biesdorf

Biesdorf (red) Drei Lehrkräfte des Biesdorfer St.-Josef-Gymnasiums sind in einer Feierstunde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ingrid Müller, die am SJG Englisch und Geschichte unterrichtet hat, ist 1980 zum Kollegium hinzugekommen. In ihrer Zeit in Biesdorf hat sie zahlreiche Wettbewerbe erfolgreich betreut und war viele Jahre als Vorsitzende der Fachschaft Geschichte tätig.

Joachim Hillesheim, Lehrer für Mathematik und Erdkunde, kam 1985 ans Biesdorfer Gymnasium. Er hat sich in den ganz verschiedenen Bereichen des schulischen Lebens engagiert. So etwa mehrfach in der Mitarbeitervertretung, als Fachkonferenzvorsitzender Mathematik und bei vielen Mathematikwettbewerben, in denen er viele Schüler erfolgreich betreut hat.

Hilar Seer kam im Jahr 2008 ans St.-Josef-Gymnasium, wo er Deutsch und Erdkunde unterrichtet hat. Auch er hat sich viele Jahre in der Mitarbeitervertretung der Schule engagiert. Darüber hinaus hat Seer in vielen Fortbildungen, Seminaren und Veranstaltungen Schülern und Lehrern verschiedene wichtige Impulse für die digitale Weiterentwicklung der Schule gegeben.