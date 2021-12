Stadtentwicklung : Bitburg will sich besser vermarkten

Bitburg Das steht in Bitburg 2022 für Bürgermeister Joachim Kandels ganz oben auf der Prioritätenliste: Entwicklung eines Leitbildes und Stadtmarketingkonzepts, neue Radwege und mehr Bauland.

(de) Die Stadt Bitburg will 2022 rund 14 Millionen Euro investieren. Das meiste Geld fließt dabei in den Ausbau der Kita-Plätze, die Erweiterung der Grundschule Süd sowie den Neubau des Parkhauses Annenhof und der Feuerwache. Aber wenn es darum geht, was die drei wichtigsten Themen sind, die die Stadt im kommenden Jahr prägen werden, fällt der Blick von Bürgermeister Joachim Kandels weniger auf diese, über Jahre geplanten Projekte, die nun umgesetzt werden, sondern auf grundlegende Entscheidungen, die die Zukunft der Stadt und das politische Handeln prägen werden.

Top1: Was macht Bitburg aus? Womit kann die Stadt im Wettbewerb um Fachkräfte, Unternehmen oder Gäste punkten? Wo ist Bitburg heute schon top, womit lässt sich werben, wo gibt es Nachholbedarf? Für Stadt-Chef Kandels steht die Entwicklung eines Leitbildes und der Stadtmarketingprozess ganz oben auf der Prioritätenliste in 2022. „Hier werden wir schon Ende Januar mit einer Jugendwerkstatt starten, um die Bedürfnisse der jungen Menschen in den Blick zu nehmen. Weitere Foren mit den Bürgern sind geplant, um dann Mitte des Jahres ein Konzept zu haben, das uns Orientierung für die künftige Ausrichtung in der Stadtentwicklung und erste konkrete Maßnahmen für die Umsetzung nennt.“ Weiteres zentrales Thema ist und bleibt damit auch die Stärkung der Innenstadt. Schließlich ist die Innenstadt Dreh- und Angelpunkt der Identitätsbildung einer Stadt.