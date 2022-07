Kultur : Beim Symposium gibt es Kunst und Kurse mitten in der Natur

Beim Symposium gibt es Kunst und Kurse mitten in der Natur

Noch bis zum 14. August läuft in Weißenseifen das Symposium. Das Foto zeigt Teilnehmer des Kurses „Holzschnitt“. Foto: Joachim Mennicken

Weißenseifen Weißenseifen (red) Einmal im Jahr gibt es in der Künstlersiedlung Weißenseifen ein Symposium (Lateinisch: Gastmahl). Inspiriert durch Natur, Umgebung und die Gemeinschaft finden die Teilnehmer dort den Raum und die Möglichkeiten, sich in der Bildenden Kunst zu realisieren oder auszuprobieren.

Noch bis Sonntag, 14. August, läuft das Programm. In Hersdorf-Weißenseifen arbeiten Laien und Berufskünstler miteinander. Möglich ist dies im Freien Arbeiten oder man nimmt an Kursen teil. Dort werden verschiedene Techniken gelehrt: Bildhauerei, Stein und Holz, Zeichnen, Holzschnitt, Aquarell, Papier-Schöpfen oder freies Malen.

Die Kurse werden von erfahrenen Künstlern geleitet. Diese begleiten die Teilnehmer durch die Grundlagen der verschiedenen Techniken. Im Freien Arbeiten kann der Künstler seine Kreativität voll entfalten. Während des vierwöchigen Symposiums gibt es Vorträge, Feuergespräche und Veranstaltungen. Das Angebot des Förderkreises Symposion Weißenseifen ist zum vierten Mal in Folge Bestandteil des Kultursommers Rheinland-Pfalz.